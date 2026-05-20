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▲粉絲想看張凌赫（左）與田曦薇（右）合體想瘋了，直接拿兩人各自主演的待播劇《歸鸞》和《嫁金釵》，二創為《金釵歸鸞》偽預告片。（圖／翻攝自微博）

近日微博瘋傳一支名為《金釵歸鸞》的偽預告片，裡面演出的男、女主角竟是張凌赫和田曦薇。原來這是今年3月熱播劇《逐玉》的粉絲的二創作品，因等不及張凌赫各字主演的待播劇《歸鸞》與田曦薇主演的《嫁金釵》，直接先把兩齣戲的元素融合在一起，自編台詞和劇情，加上影片剪接，看起來煞有其事，就像是兩人又將合演一齣新戲，有粉絲表示：「怎麼偽預告片可以這麼好看！」雖然是拼裝而成的偽預告，但《歸鸞》、《嫁金釵》兩齣戲同為古裝權謀題材，無論是畫面風格、服化道都極其協調。有趣的是，取自兩齣戲的角色，竟然也可以對在一起， 取材自《歸鸞》的草根梟雄「蕭厲」（張凌赫 飾），是從底層一路逆襲、手段狠辣的角色，取材自《嫁金釵》權謀惡女「魏嬈」（田曦薇 飾），則是野心勃勃、顛覆過往甜美形象的千金小姐。在偽預告片中，這兩個角色被粉絲精心安排的雨中對峙、眼神極限拉扯、權力博弈等名場面，直接將性張力與演技磁場拉滿。有粉絲留言表示，已分不清是二創還是原劇。隨著偽預告片的走紅，粉絲自己寫的虐戀與權謀劇情也在討論區瘋傳，適逢5月20日（諧音：我愛你）浪漫日，有許多粉絲串文發起「二搭請願」，直呼：「求製片方直接買下粉絲寫的劇本！」、「這兩人的顏值和氣場不二搭一部權謀劇簡真是犯罪」，但也有部分冷靜的網友指出，該偽預告片實質上只是劇照加古風濾鏡的簡易創作，吐槽有點是用噱頭吊胃口。即便如此，觀眾對於張凌赫與田曦薇的顏值、CP感依然充滿期待。