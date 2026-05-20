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泰國近日接連發生多起街頭暴力事件，從女子慢跑遭榴槤殼攻擊、到觀光熱區外籍旅客被群眾毆打，再到德國遊客在芭達雅遭圍毆，事件橫跨多地掀起泰國警方高度關注，也在不少社群媒體上掀起熱議。根據泰媒報導，其中有一名48歲女子於5月17日晚間在春武里府北柳府（Chachoengsao）省政府大樓外慢跑時，遭兩名男子以榴槤殼襲擊。受害者Noi向警方與多家媒體提交報案資料與醫療證明，指案發時間約在晚間9時。她表示當晚與丈夫一同慢跑，但因丈夫速度較快而分開，自己獨自在摩托車停車區附近運動時遭遇攻擊。Noi指出，一名身穿白色T恤的男子先盯著她看，隨後突然上前將她的上衣拉起蓋住臉部，接著以榴槤殼反覆攻擊；另一名男子隨後加入毆打，直到她倒地為止。附近民眾上前干預後，兩名嫌犯騎機車逃逸。她臉部與手臂因榴槤殼尖刺造成多處割傷與擦傷。受害者表示不清楚犯案動機，也從未與附近人士有糾紛，呼籲警方儘速逮捕嫌犯，釐清是否為搶劫或誤認身分。另一事件則發生在普吉島芭東區著名夜生活街邦古拉路（Bangla Road）。兩名外籍遊客因涉嫌在酒吧攻擊泰國女性，引發多名泰國男子追逐並毆打。事件被一段22秒影片記錄並在社群媒體瘋傳，畫面顯示遊客遭拳打腳踢後倒地不起。輿論對此意見分歧，一部分網友認為出手者是在「見義勇為」，另一派則批評不應以暴制暴，呼籲交由司法處理。當地警方尚未公布涉案人員身分與可能罪名。芭達雅海灘路亦發生外籍遊客遭圍毆事件。一名德國男子於3月25日凌晨在春武里府遭10名男子以安全帽反覆毆打，救援單位接報後趕赴現場，警方迅速展開調查並逮捕涉案人士，事件曝光後更震驚當地旅遊業，因芭達雅向來以國際觀光城市形象聞名。部分觀察人士指出，社群媒體快速傳播暴力影片，可能加劇群眾情緒與「即時正義」心態，恐衝擊法治觀念與觀光形象。警方則強調，所有暴力行為均須依法處理，呼籲民眾避免自行執法，並透過正式管道報案。