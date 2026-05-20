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75分鐘沉浸式體驗！經典場景「一坪海岸線」100%還原

▲玩家在經典場景「一坪海岸線」中，能親身與強敵磊札展開熱血的躲避球對決 。（圖／《獵人實境解謎遊戲－貪婪之島篇》粉專）

決戰磊札躲避球！小傑、奇犽 1:1 等身公仔必拍

▲台北場大受好評的「小傑、奇犽 1:1 等身大型公仔」也將移師高雄，供全台獵人粉朝聖打卡 。（圖／《獵人實境解謎遊戲－貪婪之島篇》粉專）

🟡《獵人實境解謎遊戲－貪婪之島篇 高雄站》活動資訊

西瓜皮育樂主辦、木棉花官方授權的《獵人實境解謎遊戲－貪婪之島篇》，在北部創下好評後，宣布今年夏天將進軍南台灣 ！活動預計從2026年7月1日起，在高雄駁二藝術特區蓬萊 B4 倉庫登場 。主辦單位透露高雄站將是「臺灣最後一站」 ，呼籲想登島的獵人粉不要錯過機會。本次《獵人實境解謎遊戲－貪婪之島篇 高雄站》遊戲全程約 75 分鐘，核心主打「沉浸式實境解謎」 。官方將動畫中的經典場景神還原，包含充滿粉紅泡泡的「戀愛都市愛愛」、「瑪莎多拉」，以及最令人熱血沸騰的「一坪海岸線」 。玩家登入島後，必須與同行隊友組成 3 人一組，透過團隊合作攜手破關、解開謎題，就有機會獲得極具紀念價值的指定口袋卡片 。除了考驗腦力的解謎，原作中經典的「熱血名場面」也沒少！玩家在島上不只要面臨資深玩家的挑戰，更有機會在「一坪海岸線」和強敵磊札展開刺激的「躲避球對戰」 ，體驗一場汗水與淚水交織的生死決鬥。此外，先前大受好評的打卡點也將同步移師高雄，現場將展出小傑與奇犽 1:1 等身大型公仔，並開放「水見式互動體驗」，讓粉絲一秒測出自己屬於哪一個念能力系 ！高雄站現場還會推出限定周邊與特典商品，並同步登場 100 張指定口袋卡片 ，滿足獵人迷的蒐集狂熱 。📌登島日期｜2026年7月1日（三）－2026年9月6日（日）📌登島地點｜高雄駁二藝術特區 蓬萊B4倉庫📌營業時間｜每日 11:00－19:00詳細的活動資訊與搶票消息將於近期陸續於官方粉絲專頁公開。