我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中市潭子清潔隊的出入道路，鋪出一條不見盡頭的「床墊路」。（圖／賴朝國提供，2026.05.20）

台中市政府廢棄物處理挨批量能長期不足，近來再被發現清潔隊有長達1公里的「萬里床城」，台中市議員周永鴻酸，從去年的垃圾山、廚餘湖到今年的床墊牆，台中廢棄物管理從源頭到末端全面崩壞，走到哪堆到哪，不僅青山綠水變成一部「台中尋奇」，甚至連民眾和清潔隊員辛苦分類的回收物，也被送進焚化爐燒。他要求市府必須提出廢棄物處理的中長期方案，給市民一個交代。繼垃圾山與廚餘湖之後，國民黨議員賴朝國日前揭發廢棄床墊去化出問題，潭子清潔隊以3千張床墊堆出約1公里的床墊路，壯觀畫面被網友譏為新版「萬里床城」「床的世界」。台中市議會民進黨團總召周永鴻今（20）日質詢表示，台中市廢棄物處理量能長期不足，廚餘去化設施延宕多年未能到位，去年發生非洲豬瘟後，霧峰掩埋場形成「廚餘海」、「廚餘噴泉」的荒謬景象，接下來的沙鹿垃圾山，以及發包處理連續流標兩次的潭子床墊牆，在在顯示盧市府執政7年，廢棄物管理從源頭到末端全面崩壞、走到哪堆到哪，青山綠水變成一部「台中尋奇」。周永鴻說，他接獲陳情，沙鹿清潔隊堆置的垃圾中充斥大量回收物，原應進入回收體系，卻與一般垃圾混合，通通送進焚化爐燒。他問，台中市民認真做分類、環保志工和清潔隊員投入回收，最後全部混在一起丟進焚化爐，這些人的努力算什麼？台中焚化爐的焚燒量能已出現缺口，燒垃圾都來不及，竟還把不該進爐的回收物混進去燒！每次議員質疑垃圾處理何時能正常，市府都推托「年底會更好」。市府不能繼續頭痛醫頭、腳痛醫腳，必須提出廢棄物處理的中長期方案，全面清查各清潔分隊的回收物處理流程，給每天認真回收的市民、志工和基層清潔隊員一個交代。