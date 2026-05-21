四度聯名Pokémon寶可夢的Mister Donut統一多拿滋，掀起粉絲搶吃熱潮。社群平台Threads上，有前店員表示：「這個可達鴨以前絕對是史努比！」仔細一看，原來是側面臉型的角度，和SNOOPY與糊塗塌客有夠像，員工忍不住笑稱「因為重新打模具太貴了」，掀起大家熱論起麵糰的前世今生；還有鐵粉也抓包說「皮卡丘是卡娜赫拉吧！」但是可愛模樣還是讓人手滑就買了，吸引粉絲敲碗，還可以聯名蠟筆小新、佩佩豬等角色。
Mister Donut可達鴨甜甜圈曾是「史努比」！店員揭身世
Mister Donut統一多拿滋再次聯名Pokémon寶可夢，2026年四度開賣的甜甜圈有可達鴨、皮卡丘兩款角色造型，還有精靈球、超級球兩款波堤。不只同時打造限定包裝，還推出扣式零錢包、可達鴨吸管杯、餐具組、寶可夢旅行收納袋、可變身波堤造型的寶可夢收納購物袋等周邊商品，掀起粉絲收藏。
社群平台Threads上，有Mister Donut前店員表示：「根據我大學在mister donut打工四年的經驗，這個可達鴨以前絕對是史努比！」仔細一看，原來是呆萌可達鴨側面臉型的角度，和去年才聯名的SNOOPY與糊塗塌客有夠像；該員工還忍不住透露「因為重新打模具太貴了」。
戳中廣大粉絲笑點，大家瘋狂討論「好好笑～ 一套模具走天下 偏偏我還是買了」、「剛好兩個都吃過 好好笑」，還讓人恍然大悟：「我就說他很像看過的誰！」更有人無奈表示，「第一眼還以為是辛普森」、「甚至看不出是可達鴨」，讓人笑到不行。
鐵粉再抓包！皮卡丘變成「卡娜赫拉」 敲碗蠟筆小新、佩佩豬聯名
才有網友提問：「先別說可達鴨了，那個皮卡丘感覺也是有什麼前身」；馬上就有粉絲精準抓包說「皮卡丘是卡娜赫拉吧！」
眾人乾脆發揮起想像力，在留言區討論「超好笑 他下次還能當什麼」？
演變成大家瘋狂許願「下次就變成蠟筆小新了」、「佩佩豬還可以再拿出來一次」、「嚕嚕米也是這個形狀」，讓一票寶可夢迷們笑說「到底是什麼百變怪」，話題十足。
《進擊的巨人》降臨開丼！13款聯名周邊商品 發動「地鳴級肉浪」
日式燒肉丼品牌「開丼 燒肉vs丼飯」則聯名日本神級動漫《進擊的巨人》，以作品中震撼的「地鳴」為概念，打造「
地鳴級肉浪」主題餐點，推出升級爆量版的「骰子菲力丼」與「 日出燒肉丼」聯名定食套餐；並打造金屬書籤、零錢包、隨行杯、 不鏽鋼餐具組等13款聯名 周邊商品。
5月15日起開始線上預購限定的「始祖覺醒」套組，
能一次收藏13款聯名商品；5月15日至5月25日 ，還可享早鳥優惠1799元（原價2,388元）。加入會員再送「始祖召喚令」與點數，可享最低59元起 ，無門檻加購聯名周邊。
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才有網友提問：「先別說可達鴨了，那個皮卡丘感覺也是有什麼前身」；馬上就有粉絲精準抓包說「皮卡丘是卡娜赫拉吧！」
眾人乾脆發揮起想像力，在留言區討論「超好笑 他下次還能當什麼」？
演變成大家瘋狂許願「下次就變成蠟筆小新了」、「佩佩豬還可以再拿出來一次」、「嚕嚕米也是這個形狀」，讓一票寶可夢迷們笑說「到底是什麼百變怪」，話題十足。
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