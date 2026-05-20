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民進黨正式徵召立委沈伯洋投入2026台北市長選戰，正面迎戰爭取連任的國民黨籍北市長蔣萬安，首都藍綠大戰提前開打，沒想到戰火甚至延燒到對岸。中共官媒《環球網》今（20）日大篇幅報導沈伯洋參選消息，國台辦發言人朱鳳蓮更再度點名其為「台獨頑固份子」。對此，政治工作者周軒不禁暗酸，朱鳳蓮也加入「萬安保母團」了嗎？根據《環球網》報導指出，國台辦今日舉行例行記者會時，有媒體提問，民進黨徵召沈伯洋參選台北市長後，島內出現質疑聲音，認為沈伯洋擅長「認知作戰」與「反滲透」攻防，卻缺乏民生議題經驗，因此詢問國台辦看法。對此，朱鳳蓮順勢延續中共先前對沈伯洋的定調，痛批沈是「台獨頑固份子」，稱其長期宣揚「台獨分裂謬論」，從事分裂國家活動，因此將被「依法懲治、終身追責」。她也喊話台灣民眾，應與沈伯洋「劃清界線」，並稱要共同維護台海和平穩定及自身利益。消息曝光後，周軒隨即在臉書發文開酸，直呼：「來了！國台辦今天早上出來修理台北沈伯洋了！」他還諷刺地說：「朱鳳蓮今天也加入『萬安保母團』了嗎？」暗批國台辦發言反而像是在幫蔣萬安助選，隨即也引發網友熱烈討論。