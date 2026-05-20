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中鋼今（20）日公布4月損益，4月自結營收308.91億元，稅前淨利4.85億元，增加原因是鋼鐵業銷售數量及單位毛利較上月增加，讓營業收入及營業利益增加；另礦業投資獲配股利減少，致業外收（支）不利。不過，今年累積合併稅前淨損4.82億元，較去年同期不利，則是因為鋼鐵業銷售單價及單位毛利減少，致營業收入及營業利益減少；另外幣兌換利益減少，致業外收（支）不利。中鋼表示，美國經濟表現穩健，首季經濟成長率達2%；中東地緣政治變數影響能源價格，連帶衝擊歐洲成長動能；中國大陸整治內卷有助改善惡性低價競爭與過度擴產。台灣仍受惠於全球AI伺服器與半導體供應鏈強勁需求，傳統產業亦見回溫跡象。鋼鐵方面，中鋼指出，供給端因美伊戰事推升原油、海運、能源及合金價格，帶動整體煉鋼成本上揚；中東地區鋼材及半成品出口供給減少，亦造成鋼鐵供給趨緊俏。需求端則有第二季傳統旺季需求，下游業者積極回補庫存；歐美鋼廠當地鋼價維持高檔，越南和發、河靜鋼廠熱軋新盤價接連大漲每公噸50~58美元，寶鋼新盤亦延續漲勢；多方因素綜合影響下 ，鋼價走勢穩步向上。