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川普帳戶是什麼？

誰適用川普帳戶？

川普帳戶獲得企業贊助

川普帳戶資金投資方式

川普帳戶何時啟用？

總統賴清德今(20日)在總統府發表就職兩周年談話，宣布將提供0到18歲每人每月5000元的成長津貼，其中部分將撥入「兒童未來帳戶」，讓孩子成年即擁有就學、創業的「第一桶金」。這一概念與美國總統川普去年所提出的「川普帳戶」類似，究竟台灣即將出現的兒童未來帳戶，與川普帳戶概念以及運作方式有什麼差異？賴清德在就職兩週年談話宣布，「0至18歲成長津貼」每人每月發放5000元。他強調，不是只有成長津貼，還有職場友善、家庭支持、住宅提供等等，這是完整的配套，希望家庭工作職場都順利，年輕人才有能力且願意結婚養兒育女。他說，預算一年大概規模2000億元，台灣有能力去負擔，不會排擠到其他預算。衛福部稍早表示，這一項政策會是0到18歲普發不排富，每個月5000元，其中2500元是現金、2500元是存在帳戶中。原則在6歲前會以全部現金形式發放，6至18歲則會是一半現金、一半以基金形式儲存。川普帳戶是根據2025年通過的《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act, OBBBA）成立，為美國兒童設立「川普帳戶」（Trump Accounts），性質為聯邦政府專為美國兒童所設立之資產帳戶，為下一代奠定穩健的財務基礎。美國國稅局（IRS）發布的相關監管計畫中，將川普帳戶視為為一種個人退休帳戶（IRA）。在子女年滿18歲當年的1月1日之前，帳戶中的資金不得提取；18歲後一般會成為個人退休帳戶，並納入美國國稅法（IRC §6434）管理。凡未滿18歲且擁有社會安全號碼的美國兒童皆可開設帳戶，不過，政府提供的1000元種子基金，2025年1月1日至2028年12月31日期間出生的每位美國兒童。帳戶完全以孩子的名義開設，家長是唯一的監護人，代為管理，直到他們年滿 18 歲。川普帳戶官方強調，無論是否選擇額外繳款，帳戶餘額都會隨著時間推移自動增長。每年最多可以繳款 5,000 美元以加速收益成長，所有來源合併計算。美國財政部長貝森特(Scott Bessent)4月時提到，全美已有約500萬名兒童註冊川普帳戶，其中120萬人符合領取1000元種子基金資格。由於美國政府允許川普帳戶接受多方來源捐款，包含家庭成員、雇主都可為這一帳戶捐款，州政府、地方政府、慈善機構也可捐款；部分美國企業以及科技巨頭承諾為符合條件的家庭提供帳戶資金；科技公司執行長戴爾(Michael Dell)曾承諾資助62.5億元用於川普帳戶。華爾街知名對沖基金橋水公司（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio）也宣布協助資助川普政府為康乃狄克州特定兒童設立的投資帳戶。包括摩根大通、美國銀行、富國銀行、貝萊德集團多家大型金融機構也表態支持，宣布將為員工子女提供與聯邦政府相同的1000美元資金該帳戶資金僅限投資追蹤標普500指數、以及主要由美國股票組成的指數共同基金或交易所交易基金。美國財政部公布預測模型，孩子滿18歲，帳戶收益預估可達19.15萬美元~67.64萬美元之間，實際金額視投資績效而定。美國財政部表示，今年7月4日（美國獨立宣言發表250週年紀念日）將正式啟動「川普帳戶」，開始為合格兒童注入1000元資金。