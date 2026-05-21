今年度上半年最受矚目的旅展「TTE台北國際觀光博覽會」將於5月22日～5月25日登場，每屆最受消費注目的飯店餐券，業者都會提前在網路上推出線上旅展，各家飯店折扣誠意滿滿，像是台北萬豪酒店的半自助式餐廳「Garden Kitchen」，將有單日買一送一優惠；另外最低餐價則是和逸飯店‧高雄中山館，推出Cozzi THE Roof餐券組合，平均下來，每人450元就能吃到飯店輕食沙拉吧。《NOWNEWS今日新聞》整理全台共16家飯店針對TTE旅展推出的吃到飽餐券，完整優惠與訂購連結等資訊一次看。
📍台北遠東香格里拉飯店：
即日起至5月31日推出「線上旅展」，嚴選15項超人氣品項。餐飲方面，詢問度高的「遠東Café」自助下午茶最低約7折，針對多人聚餐祭出「30客組」另加贈1客，原價6萬698元，優惠價4萬2900元，每客僅1384元，享71折。
還有「週一至週五午餐或晚餐十客組」，原價1萬9580元，優惠價1萬4300元，約享73折；折扣最優則是遠東「Café《週六至週日自助下午茶》十客組」，原價1萬4080元、特價9880元，直接下殺約7折，每人988元吃到下午茶吃到飽。
📍台北萬豪酒店：
台北萬豪酒店線上旅展開跑，優惠販售至5月29日晚間11時59分，5間餐廳齊推7款餐券，優惠最低7折起。其中Garden Kitchen推出「平日午間自助美饌單人券」一套六張，原價每張1408元，優惠價每張980元，約是7折優惠，可暢享極鮮海物Bar裡的多種螃蟹、燙白蝦等海鮮，更有熱食美饌區供應鹽烤挪威鮭魚、現烤維吉尼亞火腿等，還可吃到鮮蔬沙拉、繽紛甜點，五大主題區通通吃到飽。想獲得超殺優惠，記得5月29日中午12時，將有推出自助餐券「買1送1」快閃優惠，每日限量50組。
另還有「Lobby Lounge平日晚間豪吃之夜吃到飽」，任選爐烤美國肋眼牛排或醬燒 BBQ 豬肋排，搭配沙拉吧、甜品與飲品無限享用，一套六張，每張1150元。頂級鐵板燒Mark's Teppanyaki則推出「平日午間海陸套餐單人券」，原價3300元，優惠價每張2880元，約87折。
📍國泰飯店觀光事業旗下3飯店：
國泰飯店觀光事業表示，即日起推出「2026夏季線上旅展」，將優惠至6月1日，以下整理
▪️台北國泰萬怡酒店：
台北國泰萬怡酒店吃到飽餐廳「MJ Kitchen全日餐廳」，推出四款自助餐券，其中「假日自助下午茶單人券」由過往899元調整為850元，其餘餐券則有「平日自助午餐單人券」999元、「平日週一至週四自助晚餐單人券」1099元，以及「週五晚餐及假日自助午晚餐單人券」1199元。
▪️和逸飯店‧桃園館：
旗下Cozzi Market逸‧市集推出「單人平日午晚餐通用券」，每張920元，享買十送一優惠，最低約64折起，是自今年二月完成餐檯全面升級後第一次祭出超低優惠，嚴選高檔海陸食材，匯集多樣熱食、冷盤與甜點。
▪️和逸飯店‧高雄中山館：
推出Cozzi THE Roof餐券組合，包含「單人輕食沙拉吧餐券組」及「單人午晚餐通用餐券組」，一組五張，每組分別為2250元與2650元，最低約79折起，且單人午晚餐通用餐券組加碼買四組送一張的優惠。平均下來，每人450元就能吃到飯店輕食沙拉吧。
📍JR東日本大飯店台北：
JR東日本大飯店台北宣告，飯店內吃到飽餐廳「Brilliant 鉑麗安全日餐廳」，將於線上旅展推出「鉑麗安 平日午晚餐券」，一套10張售價1萬2000元，原價1萬7380元，是下殺69折的優惠；又或假日下午茶餐券，每張僅850元，是71折優惠。
另外，「Brilliant 鉑麗安全日餐廳」即日起至7月9日，由主廚陳永儒領軍餐飲團隊推出期間限定「東南亞美食季」主題美食，以泰國、越南、印尼等東南亞多國料理文化為靈感，菜色包含泰式火山排骨、泰式海鮮酸辣湯、泰式涼拌牛肉沙拉、綠咖哩蟹等。
📍福容大飯店集團5大飯店：
集團線上旅展活動將至5月29日，主打「福容美食通用券」，標榜今年餐飲內容再升級，買6送1優惠價7680元；買10送2優惠價12,800元，平均每張只要1067元，持券可彈性選擇全台各分館的「田園西餐廳」，包含福容飯店桃園機場捷運A8店、嘉義福容voco酒店、福容淡水漁人碼頭店、福容福隆店、福容花蓮店共5個buffet，部分時段單張還可享有2客。
📍台北六福萬怡酒店：
即日起至5月27日推出線上旅展，酒店內人氣吃到飽餐廳「敘日全日餐廳推出「平日午晚餐套券組(6+1/組)」售價7800元，原價1萬2166元，等於是64折優惠，平均單張1114元。
敘日全日餐廳並於6月9日前推出主題美食「沖繩假期．海味盛宴」，無限吃松葉蟹蝦湯拉麵、酥炸鮑魚海鮮天婦羅與現煎干貝等，消費滿3000元還可抽獎沖繩來回機票。
📍桃禧飯店集團2飯店：
桃園喜來登酒店「優廚西餐廳」及台北八里福朋喜來登酒店「The Mesh Kitchen」兩家全日自助餐廳於旅展展場現場主打「平日自助百匯餐券」，原價7788元，展場特別推出買五送一專案，相當於六張券折扣後為6300元，下殺8折，每張平均1050元，可憑一張券大啖優廚西餐廳平日周三至周五午或晚餐一客或是The Mesh Kitchen周一至周四晚餐、周五午或晚餐一客。
另外，台北八里福朋喜來登酒店也有線上旅展，自助餐廳The Mesh Kitchen「平日自助餐」還推出雙人券為2100元，限時優惠81折，四人券為4100元，折扣為79折。至於鄰近桃園機場的桃園喜來登酒店線上旅展，主推的「優廚百匯平日午餐或晚餐」餐券，也推出買五送一的超值套票餐券，一套6300元，限時優惠8折，每張平均1050元。
📍高雄福華飯店：
高雄福華大飯店線上旅展推出超人氣「麗香苑平日午晚餐輕西餐沙拉吧券」，每套5張優惠價2750元，每張每人使用平均只要550元，就能吃到飯店buffet，輕鬆享用自助沙拉吧；另也有「麗香苑假日午晚餐全自助餐券」每套5張4000元，平均每張800元。
📍長榮鳳凰酒店(礁溪)：
即日起至6月1日18:00限時開賣「2026春季線上旅展」，此次整合住宿、餐飲等票券，最低下殺約3.8折，其中桂冠自助餐廳平日早午餐餐券旅展期間推出「買十送一」方案，等於單張平均698元，就能吃到有「宜蘭最強早午餐」稱號的桂冠自助餐廳，牛肉湯、海鮮粥、星巴克咖啡等通通無限取用。
長榮鳳凰酒店(礁溪)提到，桂冠自助餐廳選用宜蘭在地新鮮食材，結合多國料理風味，招牌菜色包含牛肉湯、海鮮粥、現煎鮮魚等，並提供星巴克咖啡無限暢飲，持餐券亦可依需求加價升等為晚餐使用，晚餐時段餐檯內容更加豐富，匯集松葉蟹腳、烤鴨六吃、現煎牛排等。
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即日起至5月31日推出「線上旅展」，嚴選15項超人氣品項。餐飲方面，詢問度高的「遠東Café」自助下午茶最低約7折，針對多人聚餐祭出「30客組」另加贈1客，原價6萬698元，優惠價4萬2900元，每客僅1384元，享71折。
還有「週一至週五午餐或晚餐十客組」，原價1萬9580元，優惠價1萬4300元，約享73折；折扣最優則是遠東「Café《週六至週日自助下午茶》十客組」，原價1萬4080元、特價9880元，直接下殺約7折，每人988元吃到下午茶吃到飽。
📍台北萬豪酒店：
台北萬豪酒店線上旅展開跑，優惠販售至5月29日晚間11時59分，5間餐廳齊推7款餐券，優惠最低7折起。其中Garden Kitchen推出「平日午間自助美饌單人券」一套六張，原價每張1408元，優惠價每張980元，約是7折優惠，可暢享極鮮海物Bar裡的多種螃蟹、燙白蝦等海鮮，更有熱食美饌區供應鹽烤挪威鮭魚、現烤維吉尼亞火腿等，還可吃到鮮蔬沙拉、繽紛甜點，五大主題區通通吃到飽。想獲得超殺優惠，記得5月29日中午12時，將有推出自助餐券「買1送1」快閃優惠，每日限量50組。
另還有「Lobby Lounge平日晚間豪吃之夜吃到飽」，任選爐烤美國肋眼牛排或醬燒 BBQ 豬肋排，搭配沙拉吧、甜品與飲品無限享用，一套六張，每張1150元。頂級鐵板燒Mark's Teppanyaki則推出「平日午間海陸套餐單人券」，原價3300元，優惠價每張2880元，約87折。
📍國泰飯店觀光事業旗下3飯店：
國泰飯店觀光事業表示，即日起推出「2026夏季線上旅展」，將優惠至6月1日，以下整理
▪️台北國泰萬怡酒店：
台北國泰萬怡酒店吃到飽餐廳「MJ Kitchen全日餐廳」，推出四款自助餐券，其中「假日自助下午茶單人券」由過往899元調整為850元，其餘餐券則有「平日自助午餐單人券」999元、「平日週一至週四自助晚餐單人券」1099元，以及「週五晚餐及假日自助午晚餐單人券」1199元。
▪️和逸飯店‧桃園館：
旗下Cozzi Market逸‧市集推出「單人平日午晚餐通用券」，每張920元，享買十送一優惠，最低約64折起，是自今年二月完成餐檯全面升級後第一次祭出超低優惠，嚴選高檔海陸食材，匯集多樣熱食、冷盤與甜點。
▪️和逸飯店‧高雄中山館：
推出Cozzi THE Roof餐券組合，包含「單人輕食沙拉吧餐券組」及「單人午晚餐通用餐券組」，一組五張，每組分別為2250元與2650元，最低約79折起，且單人午晚餐通用餐券組加碼買四組送一張的優惠。平均下來，每人450元就能吃到飯店輕食沙拉吧。
📍JR東日本大飯店台北：
JR東日本大飯店台北宣告，飯店內吃到飽餐廳「Brilliant 鉑麗安全日餐廳」，將於線上旅展推出「鉑麗安 平日午晚餐券」，一套10張售價1萬2000元，原價1萬7380元，是下殺69折的優惠；又或假日下午茶餐券，每張僅850元，是71折優惠。
另外，「Brilliant 鉑麗安全日餐廳」即日起至7月9日，由主廚陳永儒領軍餐飲團隊推出期間限定「東南亞美食季」主題美食，以泰國、越南、印尼等東南亞多國料理文化為靈感，菜色包含泰式火山排骨、泰式海鮮酸辣湯、泰式涼拌牛肉沙拉、綠咖哩蟹等。
📍福容大飯店集團5大飯店：
集團線上旅展活動將至5月29日，主打「福容美食通用券」，標榜今年餐飲內容再升級，買6送1優惠價7680元；買10送2優惠價12,800元，平均每張只要1067元，持券可彈性選擇全台各分館的「田園西餐廳」，包含福容飯店桃園機場捷運A8店、嘉義福容voco酒店、福容淡水漁人碼頭店、福容福隆店、福容花蓮店共5個buffet，部分時段單張還可享有2客。
📍台北六福萬怡酒店：
即日起至5月27日推出線上旅展，酒店內人氣吃到飽餐廳「敘日全日餐廳推出「平日午晚餐套券組(6+1/組)」售價7800元，原價1萬2166元，等於是64折優惠，平均單張1114元。
敘日全日餐廳並於6月9日前推出主題美食「沖繩假期．海味盛宴」，無限吃松葉蟹蝦湯拉麵、酥炸鮑魚海鮮天婦羅與現煎干貝等，消費滿3000元還可抽獎沖繩來回機票。
桃園喜來登酒店「優廚西餐廳」及台北八里福朋喜來登酒店「The Mesh Kitchen」兩家全日自助餐廳於旅展展場現場主打「平日自助百匯餐券」，原價7788元，展場特別推出買五送一專案，相當於六張券折扣後為6300元，下殺8折，每張平均1050元，可憑一張券大啖優廚西餐廳平日周三至周五午或晚餐一客或是The Mesh Kitchen周一至周四晚餐、周五午或晚餐一客。
另外，台北八里福朋喜來登酒店也有線上旅展，自助餐廳The Mesh Kitchen「平日自助餐」還推出雙人券為2100元，限時優惠81折，四人券為4100元，折扣為79折。至於鄰近桃園機場的桃園喜來登酒店線上旅展，主推的「優廚百匯平日午餐或晚餐」餐券，也推出買五送一的超值套票餐券，一套6300元，限時優惠8折，每張平均1050元。
高雄福華大飯店線上旅展推出超人氣「麗香苑平日午晚餐輕西餐沙拉吧券」，每套5張優惠價2750元，每張每人使用平均只要550元，就能吃到飯店buffet，輕鬆享用自助沙拉吧；另也有「麗香苑假日午晚餐全自助餐券」每套5張4000元，平均每張800元。
📍長榮鳳凰酒店(礁溪)：
即日起至6月1日18:00限時開賣「2026春季線上旅展」，此次整合住宿、餐飲等票券，最低下殺約3.8折，其中桂冠自助餐廳平日早午餐餐券旅展期間推出「買十送一」方案，等於單張平均698元，就能吃到有「宜蘭最強早午餐」稱號的桂冠自助餐廳，牛肉湯、海鮮粥、星巴克咖啡等通通無限取用。
長榮鳳凰酒店(礁溪)提到，桂冠自助餐廳選用宜蘭在地新鮮食材，結合多國料理風味，招牌菜色包含牛肉湯、海鮮粥、現煎鮮魚等，並提供星巴克咖啡無限暢飲，持餐券亦可依需求加價升等為晚餐使用，晚餐時段餐檯內容更加豐富，匯集松葉蟹腳、烤鴨六吃、現煎牛排等。