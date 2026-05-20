毛孩家長注意了！新北市動保處近日表示，即日起至今年11月30日前，開放犬貓絕育補助申請，最高補助可達1200元，不過若經費用罄，補助將提前截止，提醒想要領取的飼主儘速帶毛寶貝前往特約動物醫院進行手術。
新北市犬貓絕育補助開跑！最高可領1200元
新北市動保處提到，絕育不僅能預防犬貓罹患生殖系統產生子宮蓄膿、乳腺腫瘤及攝護腺肥大等，更能有效避免無預警的繁殖，減少流浪動物產生。今年度犬貓絕育補助即起已開放申請，公犬貓每隻補助600 元、母犬貓補助1200元。
犬貓絕育補助怎麼申請？三步驟要記得
動保處提醒民眾申請補助須先完成三步驟，必須確認寵物已完成晶片植入與寵物登記，且具備一年內有效的狂犬病預防注射證明。還有新北市推動「責任飼主制」，申請人需先至「新北市動物絕育管理系統」參與線上教育課程，並取得「飼養寵物認證卡」。
飼主可在手術完成後14天內，透過線上系統直接上傳資料申請，雖然本年度補助申請期限至11月30日止，不過若經費用罄將提前截止。相關合約醫院名單與申請細節，可至「新北市政府動物保護防疫處」官網或「新北市動物絕育管理系統」查詢。
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新北市動保處提到，絕育不僅能預防犬貓罹患生殖系統產生子宮蓄膿、乳腺腫瘤及攝護腺肥大等，更能有效避免無預警的繁殖，減少流浪動物產生。今年度犬貓絕育補助即起已開放申請，公犬貓每隻補助600 元、母犬貓補助1200元。
動保處提醒民眾申請補助須先完成三步驟，必須確認寵物已完成晶片植入與寵物登記，且具備一年內有效的狂犬病預防注射證明。還有新北市推動「責任飼主制」，申請人需先至「新北市動物絕育管理系統」參與線上教育課程，並取得「飼養寵物認證卡」。
飼主可在手術完成後14天內，透過線上系統直接上傳資料申請，雖然本年度補助申請期限至11月30日止，不過若經費用罄將提前截止。相關合約醫院名單與申請細節，可至「新北市政府動物保護防疫處」官網或「新北市動物絕育管理系統」查詢。