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凱基金今（2026）年股東會紀念品「彩繪花鳥筷6雙組」受到股東關注，公司提醒，符合資格的股東若要在受託期間領取，最晚須在5月26日前完成。凱基金控表示，今年股東常會紀念品以實用餐具為主，設計採彩繪花鳥圖樣，兼具日常使用與美觀特色。相關紀念品目前已配送至全台各受託及徵求據點，符合資格的股東可依規定前往領取。依凱基金控公告，持有1000股以上的股東，可於5月26日前，攜帶開會通知書及相關文件，至全台凱基證券、永豐金證券或中國信託證券受託據點辦理領取，詳細據點可參考開會通知書。若股東無法在受託期間前往領取，也可改採電子投票方式。凱基金控說明，股東可在6月9日前完成電子投票，之後於7月8日至7月10日，親自前往凱基股務代理部領取紀念品，地址為台北市重慶南路一段2號1樓。凱基金控提醒，今年紀念品領取情況踴躍，尚未領取的股東可留意相關時程，提前安排領取或電子投票，以免影響自身權益。