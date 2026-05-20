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▲目前是台北西門in89豪華影城LUXE廳的大廳，早年是超過1500個座位的豪華大戲院「樓下」區。（圖／翻攝自in89豪華影城官網）

▲1988年《末代皇帝》北市首映在國賓、豪華、忠孝、新光等4家戲院，即將只剩下國賓還存在。（圖／記者蘇詠智攝）

▲《畢業生》首度在台上映，北市就是豪華戲院獨家，當年報紙廣告還有小格的人潮盛況照片。（圖／記者蘇詠智攝）

▲《回到未來》當年在台北市首映時的龍頭戲院，也有西門町的豪華戲院。（圖／翻攝自IMDb）

▲台北西門in89豪華影城的第9廳只有29個座位，形狀狹長，被戲稱「視聽教室」，即將走入歷史。（圖／翻攝自in89豪華影城官網）

1965年元月開幕的西門町豪華戲院，走過61年的歷史，宣告在本月31日結束營業，讓不少資深影迷感嘆曾經號稱「電影街」的武昌街，往後將只剩下樂聲戲院和新光影城。目前已轉型成台北西門in89豪華影城的豪華戲院，曾是電影街底的重要名院，有超過1500個座位，《末代皇帝》、《回到未來》、《畢業生》、《霸王別姬》等中外名片，都曾在此首映。豪華戲院位於武昌街2段89號，民國54年（1965年）元月開幕，那時武昌街上已有斜對街的台北戲院，和前方的樂聲戲院，而在樂聲與豪華之間，則有籌建中的日新戲院，「電影街」逐漸成形。豪華與樂聲都是採取傳統大戲院的設計，分成樓上與樓下的兩個大區塊，合成一個大廳，超過1500個座位，顯得十分氣派。北市首部賣座破億電影《末代皇帝》，正是1988年4月下旬在豪華等4家戲院聯映。當年豪華開幕時，曾邀得邵氏女星丁紅與台灣玉女紅星唐寶雲來剪綵，首映的電影是美國天王天后洛赫遜、桃樂絲黛主演的浪漫喜劇《名花有主》，開始營業的第一個10年，豪華就樹立了高雅、文藝的形象，曾經放映過影史經典《2001太空漫遊》、茱莉安德魯絲勇奪奧斯卡影后的《歡樂滿人間》等名片，在台禁映多年的《畢業生》經修剪後開禁，就在豪華獨家上映，造成大轟動。《畢業生》因描述男主角被心儀女生的媽媽勾引，變成亂倫關係，多年來通不過台灣電檢，民國62年在剪片、字幕將母女改譯成姊妹之後，終於在台開禁，豪華戲院門口大排長龍，放映超過一個月。豪華也曾經在春節檔首映過007大片《金鎗人》，當年還沒啥知名度的元秋，客串華人探長姪女，用拳腳幫007解決來犯的歹徒，沒人猜想到30年後她會以《功夫》的包租婆一角翻紅。豪華戲院成為電影街最著名的龍頭大戲院之一，專門放映外片，包括《外星人》、《窈窕淑男》、《海底城》、《太空城》、《回到未來》、《金牌警校軍》等熱門賣座大片，首輪都有排上豪華戲院。偶爾豪華也會加入華人影片的放映，曾經映演過成龍的《A計劃》、楊紫瓊的《小蝦米對大鯨魚》等，1986年迪士尼動畫《黑神鍋》台灣特別引進70MM的版本，豪華還特地更新放映設備，可惜片子幾乎沒引起任何迴響。除了商業大片，台灣禁映蘇聯電影後多年再度解禁，片商引進奧斯卡名片包括蘇聯版《戰爭與和平》、黑澤明執導的《德蘇烏札拉》，當年北市首輪也都在豪華上映，透過大型巨幕呈現，格外有氣勢。台灣開放在中國取景的歐美電影第一炮《末代皇帝》，曾在豪華場場爆滿，當年光北市票房就破億，也為豪華帶來龐大的人潮。1993年豪華動工將一個大廳分成樓上與樓下的兩個廳，當年年底《霸王別姬》在台開禁，首輪映演的龍頭戲院之一就有豪華，也出現熱鬧的排隊購票人潮。迪士尼經典《獅子王》則在豪華的樓上廳首映，締造出色票房，而奇士勞斯基的「三色」電影中的《白色情迷》，首映龍頭戲院也是豪華。分成兩廳只是豪華變身的第一步，之後業主將大樓內的空間增設出更多小廳，變成in89豪華影城。形狀狹長、只有29個座位，被觀眾戲稱「視聽教室」的第9廳，成為傳說中北市最令人一言難盡的映廳，到後來服務人員還會在售票時跟觀眾先說明，不過隨著影城即將走入歷史，這奇妙的環境也只能留在觀眾回憶中。