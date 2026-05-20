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立法院日前藍白以人數優勢通過7800億國防特別條例，與行政院版1.25兆相去甚遠，對此立委林俊憲今（20）日表示，國民黨大刪4700億的理由是要支持國防產業，希望回到年度預算好好審查，未料潛艦國造第三階段後續艦籌建119.5億全數凍結，接著又刪除5億的無人載具開發計畫，「請問馬姓資深國防外交委員（指馬文君），照這個邏輯，到底希望國防預算接下來要編在哪裡？」林俊憲說，俄烏戰爭已經清楚告訴全世界，不對稱戰力與無人系統是現代戰場的核心，所以可以看到，全世界都在加速強化相關自主研發與建構能力，日本無人機預算成長10倍，從1000億日圓提升到1兆日圓；韓國2026國防預算增加8.2%，重點放在無人機與機器人，就連過去幾乎不涉足軍備的菲律賓，也都在快速強化國防能力。林俊憲表示，放眼全世界，只剩國民黨熱衷於砍掉國家發展無人機產業。至於馬文君，不確定看不看得到這篇貼文，畢竟3年前潛艦國造洩密案被他打臉後，好像已經把封鎖他，徹底實踐「看不到就不存在」的精神勝利法。最後林俊憲狠酸，不過沒關係，看不看得到貼文是她的選擇，但審預算的時候，還是請把眼睛睜開，不要再胡鬧了。