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公開場合抱女友也涉性騷？關鍵過程曝光

▲情侶交往的親密舉動，若違背對方意願同樣構成性騷擾。（示意圖／翻攝自Pixabay）

法院認證「交往不代表能隨便碰」！葉男敗訴

情侶交往的親密舉動，若違背對方意願同樣構成性騷擾！國立政治大學一名葉姓男大生，曾在捷運站未經女友小美（化名）同意，便從後方強行環抱，遭女方當場推開並憤而揮拳。兩人分手後，小美將交往期間的種種騷擾言論發文揭露，後續葉男更因此與學校鬧上法院，近期判決結果出爐，認定葉男敗訴，關鍵原因在於女方已表達的意願。據判決書內容，葉男與小美之間的爭端起源發生在 2022 年 5 月，當時女方不滿身體被隨意碰觸，而與葉男發生爭論，當下兩人情緒一度緊張。而到了捷運月台等車時，葉男為了緩和氣氛，突然從側後方環抱女友，沒想到女方立刻將他推開，甚至朝他肚子揍了一拳，明顯表達抗拒態度。後續兩人分手，女方在社群平台上發文控訴，葉男曾在她未成年時提議「開房間」，遭拒後仍持續出現帶有性暗示的言行，包括傳訊息提及「前列腺液」等內容，而葉男也因此遭國立政治大學性別平等教育委員會調查。最終政大性平會認定葉男，裁處其須接受心理輔導與性平課程。但葉男不接受處分結果，主張兩人交往期間原本就有許多親密互動，例如靠肩、擁抱等，認為自己當下只是想安撫對方情緒，提出申復、申訴都遭政大駁回，因此葉男轉而向法院提起行政訴訟，要求政大撤銷性平處分。鬧上法院之後，葉男主張，之前與小美坐客運回台北時，她曾以頭靠著其肩膀睡覺，甚為親密，二人亦有擁抱道別，小美也曾說過，如果吵架可以擁抱的方式和好或促進感情等語，因此行為並非性騷擾。情侶間發生爭執時，以擁抱緩解他方不快，算是很平常的事，若僅以女方事後推拒，或憑女方感受為判斷性騷擾之依據，顯未充分了解當時情況，有所不妥。政大則主張，葉男當時與小美雖為交往中男女朋友，但仍應尊重對方之身體界線及身體自主權，就事件發生之情境，葉男未經小美同意下即環抱她，她也立即將葉男推開並用力地朝其肚子上揍一拳，以「合理被害人」標準下，屬不受歡迎並具有性意味之行為，女方主觀感受上亦感到不舒服，性騷擾當屬成立，原處分無違誤。最終，台北高等行政法院未採信葉男說法，法院認為，即使雙方曾是情侶、有過親密互動，也不代表其中一方永久同意任何形式的身體接觸，更不能因此失去身體自主權。判決書指出，，每個人在任何關係中，都仍擁有法院也認定，，已足以證明她對這次肢體接觸並不同意，因此認定校方性平調查並無違法，最終判葉男敗訴，全案仍可上訴。