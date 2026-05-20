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大法官一席話催生蟑螂人民黨

▲印度最高法院首席大法官坎特（Surya Kant）一句「有些年輕人就像蟑螂一樣，找不到工作」引發印度Z世代不滿，創建「蟑螂人民黨」席捲社群網路。（圖／翻攝自印度蟑螂人民黨官網）

蟑螂人民黨的入黨條件超諷刺

Z世代浪潮能夠翻轉印度？

甫創黨沒幾天的「蟑螂人民黨」（Cockroach Janata Party,CJP）已經成為時下印度最夯的政黨，起因是印度最高法院首席大法官坎特（Surya Kant）一句「有些年輕人就像蟑螂一樣，找不到工作」引發印度Z世代不滿，索性自發創建蟑螂人民黨，入黨的4項條件分別為「失業」、「懶惰」、「長期上網」、「能夠專業地咆哮」，反諷意味拉滿。綜合外媒報導，「蟑螂人民黨」在5月15日由30歲的印度留美學生迪普克（Abhijeet Dipke）創立，短短幾天「蟑螂人民黨」的IG就獲得超過445萬位粉絲，每天都有數萬人搶著報名入黨，不僅在社群網路掀起熱潮，許多反對派議員也要填表申請成為蟑螂人民黨成員，讓蟑螂人民黨成為印度一股不可忽視的政治運動。上週五，印度最高法院首席大法官坎特在一次公開庭審中表示，「有些年輕人就像蟑螂一樣，找不到工作，在任何行業裡都找不到立足之地」，坎特還說這些「寄生蟲」正在攻擊國家系統和所有人。在發言引發廣泛爭議後，坎特解釋自己的評論僅是特指那些持虛假學位或偽造學歷進入專業領域的人士，並非針對所有青年，還說印度的年輕人是「國家棟梁」，但風波已經造成。迪普克先是在個人X上發文表示，「如果所有的蟑螂都聚集在一起會怎麼樣？」貼文引發熱議，隨後迪普克順勢宣布成立「蟑螂人民黨」，並開始在社群網路上經營官方網站與帳號。蟑螂人民黨官方網站表示，要加入蟑螂人民黨必須滿足以下4個條件：失業、懶惰、長期上網、能夠專業地咆哮。而蟑螂人民黨的5大訴求則是要求任何首席大法官都不應在退休後獲得聯邦院席位作為獎勵；若有合法選票被刪除，應依法逮捕首席選舉專員；國會婦女保留席次應達50％，內閣中也應有50％女性官員；從原政黨叛逃的議員應被禁止參選及擔任公職20年；所有由財閥所擁有的媒體機構都應被吊銷執照，「御用媒體」的金流應受調查，好為真正的獨立媒體讓路。無論是入黨條件或是訴求都充滿反諷意味，但從中仍可看出對於印度當下時政的強烈不滿。迪普克表示，當權者批評年輕人是蟑螂前應該要知道，「蟑螂在腐爛的地方滋生，而今天的印度正是如此」。由年輕人領導的政治運動，在斯里蘭卡、尼泊爾和孟加拉都成功推翻了原先的政府，印度是世界上人口最多的國家，但也面臨一系列長期存在的棘手問題，包括收入不均、失業率居高不下和生活成本高昂等等，尤其印度大學畢業生的失業率高達29.1％，遠遠高出未受教育族群，這也是為何坎特的話會觸動年輕人的痛處。印度人權活動家布尚（Prashant Bhushan）表示，「坎特的言論反映了他對青年群體根深蒂固的偏見和反感，這同時也是印度當今政府的心態」。布尚認為印度需要一場「青年起義」，以對抗越來越猖獗的裙帶資本主義以及財閥金權政治的弊端。布尚指出，雖然蟑螂人民黨只是一個社群網路上諷刺的產物而非真正政黨，但重要的是「人們終於開始提出問題，並要求追究責任」。