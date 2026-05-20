中央氣象署預報員賴欣國表示，周四、周五（5月21日至5月22日）受鋒面接近影響，北部、中部山區水氣增多，午後雷陣雨明顯，尤其大台北、宜蘭山區須慎防較大雨勢。周六至下周二（5月23日至5月26日）天氣轉趨穩定，但下周三（5月27日）再有梅雨鋒面報到，中部以北降雨機率提高。

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鋒面逼近北台灣！大台北、宜蘭山區慎防大雨

氣象署預報員賴欣國指出，明天有一波鋒面來到台灣北部海面，下午開始水氣增多，一直到周五，桃園以北、中部山區不定時都有零星短暫陣雨，要別留意「午後雷陣雨」發展，包括北部、宜蘭、東半部、山區都會出現雨勢，其中「大台北山區、宜蘭山區」要慎防較大雨勢。

▲周四有鋒面接近台灣，桃園以北降雨機率提高，中北部都要注意午後雷陣雨。（圖／中央氣象署）
▲周四有鋒面接近台灣，桃園以北降雨機率提高，中北部都要注意午後雷陣雨。（圖／中央氣象署）
周末轉晴飆35度！下周再迎梅雨鋒面

賴欣國說明，周六鋒面遠離，下周二前台灣各地回歸高溫炎熱的穩定天氣，各地高溫30度以上，大台北、台東可能來到35度，午後雷陣雨範圍落在「中北部山區、宜蘭、花蓮」；周日至下周一清晨至上午，南台灣沿海則可能因為「海陸風輻合」，出現零星短暫陣雨。

賴欣國提及，下周三可能會有新一到「梅雨季鋒面」影響台灣，屆時中部以北降雨機率明顯提高，實際影響還有待觀察；颱風方面，下周後期雖然有熱帶系統在菲律賓東方發展的訊號，不過時間還久，氣象署也將持續追蹤。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...