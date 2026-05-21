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職場上的分裂

對領導者的預期落差

關於「愛德曼全球信任度調查」

《馬來郵報》（Malay Mail）報導，2026年「愛德曼全球信任度調查報告」（Edelman Trust Barometer）指出，越來越多馬來西亞人對於持不同意見和價值觀的人包容度正在降低。報告強調，當地社會的「封閉式信任」（insular trust）心態正日益加深，社會兩極化也持續擴大。儘管馬來西亞民眾對企業和政府等機構的整體信任度有所提升，但報告也揭露了一個令人擔憂的趨勢：大馬民眾正日益退縮回自己熟悉的同溫層中，且越來越不願意信任那些價值觀、政治立場或文化背景不同的人。調查發現，平均高達65%的馬來西亞人目前呈現出「封閉式信任」的心態；與此同時，僅37%的人會定期從與自己政治觀點不同的管道來獲取資訊。此外，高達87%的馬來西亞受訪者表示，對異己的不信任感已經嚴重到「人們會主動設法讓彼此的日子不好過」的程度：這一比例在所有接受調查的國家與市場中高居榜首。同時，超過70%的馬來西亞人認為，外國勢力正刻意透過當地媒體散布不實訊息（假新聞），以激化國內的分裂，這項擔憂程度在全體調查國中僅次於阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates，UAE）。報告指出，這種同溫層孤立現象已經不再只是單純的社會問題，如今正演變成經濟上的挑戰。高達48%的馬來西亞人坦承，如果同事或主管的政治信仰與自己不同，他們在工作上「會減少付出的心力、不想幫忙」；更有38%的人直言，與其在價值觀不同的主管手下工作，他們寧願選擇直接調離部門。報告中提出警告，若不加以控制這種趨勢，恐將衝擊職場的團隊協作、生產力以及人才流動性。愛德曼東南亞區執行長兼高級顧問Mazuin Zin表示，如果這種分裂持續加深，恐怕會削弱馬來西亞原有的信任優勢。Mazuin在聲明中指出，「信任」越來越被侷限在熟悉的同溫層內，他強調：「彌合這些分歧不僅是社會義務，更是我們下一階段經濟成長的先決條件。」在整個亞太地區，員工們都期盼企業能站出來協助彌合分歧。高達77%的受訪者認為，雇主有義務在不同的群體之間建立信任。然而，目前僅有54%的人認為自己的雇主已有效落實，兩者之間存在著23個百分點的「期待落差」。而政府和媒體的這項落差更大（均為37個百分點），非營利組織則為31個百分點。在應對具爭議性的社會議題時，38%的馬來西亞人認為，企業最有效的做法是「在不選邊站的前提下鼓勵促進合作」。另外，32%的受訪者希望公司「基於價值觀採取特定立場」，還有11%的人則認為企業應該保持完全沉默。這項年度線上調查今年已邁入第26年。2026年度的調查共訪問了來自28個國家、33,938名受訪者，平均每國約1,200人。其「信任指數」是針對企業、政府、媒體和非營利組織（NGO）四個面向的平均信任度進行計算。愛德曼公司表示，有關「封閉式信任」的分組，是根據受訪者是否願意信任與自己不同的人，將其歸納為三個類別。評估的指標包括：價值觀的差異、解決社會問題的方法、所信任的事實與資訊來源，以及文化或背景。接著，受訪者會被要求依照標準量表，對自己在這些維度上信任異己的意願進行評分。