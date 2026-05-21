Instagram有新玩法，Meta在台推出全新「Instants」App，新玩法是拍了就發，可以即時分享，該功能也是從原本的「快照」功能獨立出來，目前台灣也已經開放下載。實際使用，和原本社群玩法不同，「Instants」內的照片不能修圖、不能截圖，看完還會立刻消失，可以選擇分享給朋友或是摯友。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Instants會自動整理使用者的快照紀錄，並可依今日、本週等時間區間瀏覽，也能一鍵製作回顧內容。（圖／翻攝官網）
▲Instants會自動整理使用者的快照紀錄，並可依今日、本週等時間區間瀏覽，也能一鍵製作回顧內容。（圖／翻攝官網）
Meta在台推出全新「Instants」App，強調真實即時的社群分享體驗，讓用戶不再為了發照片反覆挑角度、修圖或檢查成果，而是打開相機後直接拍、直接傳，把生活中最即時、最自然的一刻分享給朋友。Instagram也同步支援Instants功能，使用者可從私訊收件匣進入拍攝，打造更私密、輕量的社交互動。

Instants怎麼用？IG私訊也能直接啟動

根據Meta指出，Instants由Instagram帳號驅動，使用者可下載Instants獨立App，開啟後就會直接進入相機介面；也可在Instagram私訊收件匣右下角點選「＋」，啟動Instants開始拍攝快照。

不能截圖、看完即消失

Instants最大亮點在於限時與隱私設計，Meta指出，Instants內容在被查看後會立刻消失；即使對方沒有查看，超過24小時後也無法再被檢視。官方也強調Instants「無法截圖」，讓使用者分享搞怪、趣味或日常片段時，更不用擔心畫面被留存。

分享對象方面，使用者可自由設定瀏覽範圍，包括互相關注的朋友，或僅限摯友觀看；朋友之間也無法查看彼此的觀看者名單，隱私感比一般公開貼文更高。

傳錯也能救！對方查看前可取消

如果手滑傳錯內容，Instants傳送後會出現「取消」選項，只要在任何人查看前，就能立即撤回。Meta也表示，分享過的Instants快照會保存於典藏中，日後若想再次分享，也可一鍵轉發至Instagram限時動態。

相關新聞

Google全新智慧眼鏡來了！Android XR動口不動手、iPhone也能用

Google送福利「2族群」免費升級YouTube會員！原訂閱戶需手動取消

Gmail免費雲端空間剩5GB？Google證實「做1事」容量可解鎖到15GB

Google I/O 十大重點懶人包！Gemini變AI代理人、Ask YouTube登場

周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...