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科技貨品稍熄火 估下半年重新點燃引擎

▲外銷訂單持續燙手，經濟部統計處今（20）日公布4月外銷訂單統計，訂單金額為874.5億美元，創歷年同月新高、歷史次高，年增48.1%。（圖／經濟部統計處提供）

中國訂單創同月新高 統計處：通用伺服器訂單增加

外銷訂單持續燙手，經濟部統計處今（20）日公布4月外銷訂單統計，訂單金額為874.5億美元，創歷年同月新高、歷史次高，年增48.1%。統計處表示，即便4月出現月減，但在AI強勁需求、傳產貨品拉貨潮情況下，仍繳出好表現，認為接下來隨著從5月到12月，訂單金額可望月月站上「800億美元俱樂部」。台灣產業過往存在「五窮六絕」慣性，也就是5、6月表現比較慘淡。據統計處預估5月訂單金額為890億美元至910億美元，不僅仍舊穩居800億美元以上，更有機會挑戰歷史新高。而上月統計處認為，今年接下來都可能出現月月「700億美元俱樂部」，統計處長黃偉傑今日則認為，按照現有發展趨勢，除非又出現新的突發事件，接下來每個月上「800億美元俱樂部」也不無可能。按貨品別觀察，受惠新興科技應用商機維持熱絡，資訊通信產品4月訂單金額為314.6億美元、電子產品訂單金額為359.4億美元，雙雙拿下「最強4月」、歷史次高。但進一步細看，資訊通信產品、電子產品表現均是較3月呈現月減，黃偉傑解釋，按照歷史資料，4月因季底效應確實都會比3月出現收斂，但在AI部分並不明顯，下半年應該會有新型伺服器、手機新品訂單再挹注。另一方面，傳統貨品已是近年來少數全部出現「連2紅」，基本金屬、機械、塑橡膠製品及化學品都出現0.5%至23.4%的正成長。黃偉傑說明，傳產正成長可分為兩個因素，第一是受惠於AI產業發展的化學、金屬供應鏈，第二是2月底伊朗戰爭開打後，帶動下游廠商下單囤貨；而4月訂單雖然維持正成長，但已出現月減，顯示後者效果因戰事趨緩逐步縮減。而在接單區域方面，美國4月訂單金額329.2億美元、中國香港地區訂單152.7億美元、東協地區179億美元，均創同月新高。而對於中港地區訂單逐漸回溫，黃偉傑解釋，中國近期有提出政策挹注，包括減少過度供給，對於台灣傳統產品訂單有幫助；近期出口到中國資通訊商品中，通用伺服器訂單需求也在回升，對於科技貨品也有幫助。他補充，中國現階段經濟成長率都還在他們預期之內，再加上本身出口雖然受到美中貿易戰影響，但已經轉移到其他市場，因此中國國內經濟活動及消費需求有出現回升，進一步帶動台灣訂單成長。據外銷訂單受查廠商對5月接單看法，按接單金額計算之動向指數則為51.2，預期5月整體外銷訂單金額將較4月增加。