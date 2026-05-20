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▲麗晨花果山聯名活動「盛放之上」， 5月 17 日先行邀請住戶體驗，獲得熱烈迴響。（圖／業者提供）

▲麗晨花果山聯名活動「盛放之上」， 5月 17 日先行邀請住戶體驗，獲得熱烈迴響。（圖／業者提供）

建築不再只是居住空間，也逐漸成為承載生活感受與文化風格的場域。台中市麗晨建設近期推出「麗晨花果山」年度聯名策展計畫「盛放之上」，攜手榮獲「2026世界百大咖啡」殊榮的Coffee Stopover，與頂級義式手工冰淇淋品牌 Frigomio Gelateria， 以整合建築、藝術與感官風味為主軸，展開一場關於生活的跨界美學實踐。麗晨建設表示，「盛放之上」不同於傳統建案展示形式，而是希望透過策展方式，讓民眾在進入建築空間前，先感受理想生活的氛圍與節奏。此次策展延續「一戶一景・一花一境」設計概念，將自然山林元素導入城市住宅，透過風、光、水、綠等自然語彙，模糊室內與自然之間的界線。本次合作的兩大品牌，則分別以「花果山」中庭植栽中的桂花、樹葡萄及烏龍茶作為靈感來源，發展不同形式的感官轉譯。Coffee Stopover將山林氣息融入咖啡風味設計，以精品咖啡呈現自然層次；Frigomio Gelateria則透過義式冰淇淋的溫度與質地，延伸空間中的細膩感受。業者指出，此次策展希望將建築從視覺體驗延伸至味覺與嗅覺，讓生活美學不再停留於展示，而是能實際走入日常。活動期間除住戶專場體驗外，聯名咖啡與冰淇淋也將於6月1日至8月30日在兩店限定販售，並同步導入山林香氛設計，形塑完整沉浸式感官體驗。麗晨建設表示，近年住宅市場逐漸從機能導向轉向生活感受與精神價值，建築也開始與藝術、餐飲及文化領域產生更多連結，麗晨希望透過這場跨界合作，將建築的厚度轉化為舌尖上的品味，讓大眾在街角的職人空間裡，也能親身認識並體驗「盛放之上」的生活美學，進而重新定義都市居住與生活之間的關係。