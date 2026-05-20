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台北101董事長賈永婕日前因一句「不要當台灣人就不要在這裡」，引發熱烈討論，資深媒體人周玉蔻重砲開轟，說她「蠢、沒有論述能力的腦」已經算客氣，政治操作到這種程度，居然還沾沾自喜。對此，賈永婕今（20）日在臉書回應，很多媒體問她要不要提告，她直言「我不會告她，因為老人家要上法院也是很辛苦，大家不用浪費資源跟時間。我只希望她身心健康愉快。」此話一出，周玉蔻隨即反嗆，痛批賈永婕一碰到批評就打年齡牌，根本是拿年齡當武器。周玉蔻指出，賈永婕這篇回應最有趣的地方，不是內容，而是她居然也開始用「老人家」這一套。她狠酸，當年最愛高喊女性自主、反霸凌、反羞辱語言的人，現在一碰到批評，第一反應不是回應爭議，而是把對方年齡拿出來當緩衝墊；這說穿了就是論述空洞，只能開始打年齡牌，因為真正有內容的人，會談事情、談公共角色、談社會質疑，只有沒東西回的人，最後才會開始高喊「哎呀老人家不要這樣啦」。周玉蔻強調，賈永婕現在不只是藝人而已，而是身為101董事長，頂著官派職位代表國家的形象。她怒批賈永婕「拿納稅人的位置，天天操作愛台灣情緒，還把所有不同意見都包裝成惡意攻擊，結果現在連回應都只能靠老人家很辛苦？」這種話術不只廉價、還很老派，更諷刺的是，最愛談反霸凌的人，如今卻開始用年齡當標籤、當武器，這不是進步，其實是最典型的台灣老派政治話術。