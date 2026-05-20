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總統賴清德今（20）日就職兩週年，在記者會上宣布面對少子女化挑戰，將提供0到18歲成長津貼，每人每月5000元。對此行政院長卓榮泰今日出席活動表示，最快明年起將提供。其中0歲至6歲階段，每月5000元讓家長運用，搭配現有的托育及養育政策，協助家長照顧下一代；6歲至18歲階段，希望家長能將成長津貼的一半納入孩子的未來基金，至孩子成年時即可有36萬元的成長基金，可減輕學貸負擔或作為創業第一桶金，「相關完整措施預計於下週正式向國人宣布」。賴清德今日於520記者會宣布將發放成長津貼，卓榮泰今日出席活動說，根據統計，2025年全國總生育率為0.69，下降速度超乎預期，少子女化已成為國家重大問題。對此行政院已研提「0至18歲全程支持計畫」，並提出「台灣人口對策新戰略」，從生育、養育、教育3個階段全程提供照顧及支持，將以「加補助、減負擔、多彈性、增照顧」為核心，從安心生養、強化托育、加碼教育、友善職場及居住減壓等5大面向、18項措施，逐一落實。卓榮泰提到，最快明年起將提供0到18歲每人每月5000元成長津貼。其中0歲至6歲階段，每月5000元讓家長運用，搭配現有的托育及養育政策，協助家長照顧下一代；6歲至18歲階段，則希望家長能將成長津貼的一半納入孩子的未來基金，至孩子成年時即可有36萬元的成長基金，可減輕學貸負擔或作為創業第一桶金。相關完整措施預計於下週正式向國人宣布。