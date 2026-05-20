馬爾地夫上週發生洞穴潛水事故，5名義大利遊客溺斃，芬蘭頂尖潛水團隊19日成功打撈出兩具遺體，並已尋獲另外幾具遺體，由於該處水域有鯊魚出沒，團隊正加快腳步以免遺體遭鯊魚啃食。
紐約郵報報導，由5名義大利人組成的潛水團，14日在馬爾地夫瓦武環礁（Vaavu Atoll）約50公尺深的水下洞穴進行探險，5人全數罹難。
義大利安莎通訊社（ANSA）引述消息人士報導，由三名來自芬蘭的潛水員組成的團隊，於18日在該洞穴的第三個洞室內，即整個洞穴結構中最大的區域，發現了4名遊客的遺體。
潛水員在19日成功將熱那亞大學52歲的生態學教師蒙特法科尼（Monica Montefalcone）以及31歲的研究員瓜爾蒂耶里（Federico Gualtieri）的遺體從洞穴中打撈出來。
蒙特法科尼20歲的女兒索馬卡爾（Giorgia Sommacal）以及31歲的研究員歐德尼諾（Muriel Oddenino）的遺體打撈任務仍在持續進行中，潛水小組期望能在20日完成打撈作業。在此之前，44歲的潛水教練貝內代蒂（Gianluca Benedetti）的遺體已於15日在同一處洞穴的入口附近被打撈上岸。
另外，參與搜救任務的馬爾地夫國家防衛隊成員馬胡迪（Mohamed Mahudhee），因潛水減壓症不幸宣告不治。
由於該水域有大量鯊魚出沒，搜救團隊必須與時間賽跑，以免受害者遺體被鯊魚啃食。
這支菁英潛水團隊是「歐洲潛水員警報網絡」（DAN Europe）在48小時內迅速組建，這幾名隊員是具備豐富國際搜尋與打撈任務經驗的技術潛水及洞穴潛水專家，過往參與的行動涵蓋「深水頂部封閉環境、狹窄空間及高風險情境」。團隊在行動中使用了先進的技術系統，包括「閉路式循環呼吸器（CCR）
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義大利安莎通訊社（ANSA）引述消息人士報導，由三名來自芬蘭的潛水員組成的團隊，於18日在該洞穴的第三個洞室內，即整個洞穴結構中最大的區域，發現了4名遊客的遺體。
潛水員在19日成功將熱那亞大學52歲的生態學教師蒙特法科尼（Monica Montefalcone）以及31歲的研究員瓜爾蒂耶里（Federico Gualtieri）的遺體從洞穴中打撈出來。
蒙特法科尼20歲的女兒索馬卡爾（Giorgia Sommacal）以及31歲的研究員歐德尼諾（Muriel Oddenino）的遺體打撈任務仍在持續進行中，潛水小組期望能在20日完成打撈作業。在此之前，44歲的潛水教練貝內代蒂（Gianluca Benedetti）的遺體已於15日在同一處洞穴的入口附近被打撈上岸。
另外，參與搜救任務的馬爾地夫國家防衛隊成員馬胡迪（Mohamed Mahudhee），因潛水減壓症不幸宣告不治。
由於該水域有大量鯊魚出沒，搜救團隊必須與時間賽跑，以免受害者遺體被鯊魚啃食。
這支菁英潛水團隊是「歐洲潛水員警報網絡」（DAN Europe）在48小時內迅速組建，這幾名隊員是具備豐富國際搜尋與打撈任務經驗的技術潛水及洞穴潛水專家，過往參與的行動涵蓋「深水頂部封閉環境、狹窄空間及高風險情境」。團隊在行動中使用了先進的技術系統，包括「閉路式循環呼吸器（CCR）