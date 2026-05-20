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0到18歲發放每個月5000元 衛福部：6歲前發現金

為打造友善育兒與永續社會照顧環境、強化家庭支持體系，總統賴清德今（20）日就職兩週年談話宣布，「0至18歲成長津貼」每人每月發放5000元。衛福部表示，會是0到18歲普發不排富，每個月5000元，其中2500元是現金、2500元是存在帳戶中。賴清德今日表示，近幾年看到孩子出生數越來越少，對於人口對策確實有必要提出新戰略，包括0到18歲發放每人每月5000元成長津貼，未來成長津貼也會有其中一部分設計成兒童未來帳戶，18歲的時候就有政府給予的經費，讓孩子就學、創業等；預算約一年2000億元規模。衛福部次長呂建德表示，未來透過跨部會合作推動相關規劃，預計針對0至18歲兒少，每人每月發放新台幣5000元，且是以普發不排富的方式，每個人、每個月5000元，而6歲以後的5000元，其中2500元是現金、2500元是存在帳戶中。呂建德說，18歲後就會有36萬元成為第一桶金，可用來繳學貸、創業等，但最終細節仍有待行政院說明。衛福部指出，自107年起推動少子女化對策計畫，並將於115年推動2.0版本，持續擴大育兒津貼及托育費用補助對象，減輕家庭育兒負擔。同時，也將深化準公共托育機制，提供近便、可負擔且具品質的托育服務。社家署長周道君總結，目前規劃在現行育兒津貼及托育補助外，會單獨針對0到18歲發放每個月5000元成長津貼，原則在6歲前會以全部現金形式發放，6至18歲則會是一半現金、一半以基金形式儲存，因為考慮到協助未來成年成長規劃為主軸。至於用途部分，周道君說，細節會再進行討論。