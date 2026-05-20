韓國三星電子工會今（20）日正式宣布，將維持原罷工計畫，於明日起展開為期18天的大規模罷工，三星營收超越台積電，卻仍爆發史詩級的罷工潮。對此，財信傳媒集團董事長謝金河表示，三星這次的罷工也突顯企業內部結構與分配的失衡，這場大罷工戲碼也給台灣的政府，企業上了寶貴的一課。
海力士取消獎金上限等送大禮包 三星相比卻只佔其三分之一
謝金河近日在臉書發文表示，三星大罷工愈演愈烈，「南韓大統領李在明稱工會的無理要求物極必反，更像提油救火，工會擺出強硬態度，未來這幾天，要看李在鎔端出什麼牛肉來跟工會談判。」三星工會成員超過9萬人，約佔全球員工的三分之一，也佔韓國本土員工12.5萬人的七成，這場勞資雙方的談判如何善了？全世界都在看。
「我們常說不平則鳴！這場大罷工為什麼發生在三星，為什麼不是海力士？」他指出，最主要原因是海力士主力在記憶體，海力士的HBM佔比高達57%，三星22%，剩下的才是美光。今年第一季海力士營收52.88兆韓元，淨利40.35兆韓元，約274億美元。三星的營收133.9兆韓元，營業利益57.2兆韓元，約379億美元，淨利47兆韓元，約311億美元，都超過台積電。
因為突來的HBM景氣大好，SK海力士年初宣布取消獎金上限，並且以營業利益10%作為獎金池，估計今年每個員工可以拿到的獎金約7億韓元，約新台幣1500萬元。三星的記憶體部門今年首季貢獻81.7兆韓元營收，營業利益貢獻53.7兆韓元，對比海力士，一點也不遜色。
但沒有比較就沒有傷害，謝金河說，三星的現行制度以部門超額利潤的20%為上限，個人獎金上限是年薪的50%，三星的DS部門員工領到的獎金可能只有海力士的三分之一。今年是記憶體大旺的一年，三星的員工當然希望比照海力士。
三星大罷工 凸顯內部結構與分配失衡
可是三星是一個龐大的集團，除了記憶體，三星的手機貢獻38.1兆韓元營收、獲利2.8兆韓元，SDC顯示器（面板）貢獻6.7兆營收，只小賺4000億韓元，家電貢獻14.3兆韓元營收，只有獲利2000億韓元。
謝金河直言，韓國從1992年深耕中國市場，過去手機佔中國市場一直在20%以上，如今連1%都不到。三星的電視更是節節敗退，在中國市佔率剩下3.62%，冰箱剩0.41%，洗衣機剩下0.38%，中國的海信、小米、TCL囊括94.1%，外國品牌三星、Sony、飛利浦加起來只剩下3%，三星的家電去年在中國虧2000億韓元，已經決定退出中國市場。
他強調，連三星集團資源這麼雄厚的大財團在中國都不能立足，「台灣居然還有很多政治人物鼓吹企業二次西進，這是自不量力！」三星在記憶體獨旺，手機、顯示器、家電都成了拖油瓶，這次的罷工也凸顯內部結構與分配的失衡。「這場三星大罷工的戲碼也給台灣的政府，企業上了寶貴的一課。」
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謝金河近日在臉書發文表示，三星大罷工愈演愈烈，「南韓大統領李在明稱工會的無理要求物極必反，更像提油救火，工會擺出強硬態度，未來這幾天，要看李在鎔端出什麼牛肉來跟工會談判。」三星工會成員超過9萬人，約佔全球員工的三分之一，也佔韓國本土員工12.5萬人的七成，這場勞資雙方的談判如何善了？全世界都在看。
「我們常說不平則鳴！這場大罷工為什麼發生在三星，為什麼不是海力士？」他指出，最主要原因是海力士主力在記憶體，海力士的HBM佔比高達57%，三星22%，剩下的才是美光。今年第一季海力士營收52.88兆韓元，淨利40.35兆韓元，約274億美元。三星的營收133.9兆韓元，營業利益57.2兆韓元，約379億美元，淨利47兆韓元，約311億美元，都超過台積電。
因為突來的HBM景氣大好，SK海力士年初宣布取消獎金上限，並且以營業利益10%作為獎金池，估計今年每個員工可以拿到的獎金約7億韓元，約新台幣1500萬元。三星的記憶體部門今年首季貢獻81.7兆韓元營收，營業利益貢獻53.7兆韓元，對比海力士，一點也不遜色。
但沒有比較就沒有傷害，謝金河說，三星的現行制度以部門超額利潤的20%為上限，個人獎金上限是年薪的50%，三星的DS部門員工領到的獎金可能只有海力士的三分之一。今年是記憶體大旺的一年，三星的員工當然希望比照海力士。
三星大罷工 凸顯內部結構與分配失衡
可是三星是一個龐大的集團，除了記憶體，三星的手機貢獻38.1兆韓元營收、獲利2.8兆韓元，SDC顯示器（面板）貢獻6.7兆營收，只小賺4000億韓元，家電貢獻14.3兆韓元營收，只有獲利2000億韓元。
謝金河直言，韓國從1992年深耕中國市場，過去手機佔中國市場一直在20%以上，如今連1%都不到。三星的電視更是節節敗退，在中國市佔率剩下3.62%，冰箱剩0.41%，洗衣機剩下0.38%，中國的海信、小米、TCL囊括94.1%，外國品牌三星、Sony、飛利浦加起來只剩下3%，三星的家電去年在中國虧2000億韓元，已經決定退出中國市場。
他強調，連三星集團資源這麼雄厚的大財團在中國都不能立足，「台灣居然還有很多政治人物鼓吹企業二次西進，這是自不量力！」三星在記憶體獨旺，手機、顯示器、家電都成了拖油瓶，這次的罷工也凸顯內部結構與分配的失衡。「這場三星大罷工的戲碼也給台灣的政府，企業上了寶貴的一課。」