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韓國娛樂公司HYBE將推出全新國際女團「SAINT SATINE」，日前並公布全員名單，然而名單一出，日本成員SAKURA（咲來），卻因為撞名同公司女團LE SSERAFIM的前輩宮脇咲良（SAKURA），甚至連編織興趣都完全一致，讓多數宮脇咲良的粉絲相當不滿，認為根本是刻意模仿的「學人精」。宮脇咲良是使用去掉姓氏的名字發音「SAKURA」作為活動名，若是咲來也使用同樣的模式，兩人的藝名SAKURA就會重複。許多宮脇咲良的粉絲指出，SAKURA在日本確實是常見的名字，但粉絲普遍認為既然是同公司旗下藝人，公司理應當避免這個狀況，就算加上姓氏做區別也好，否則對雙方都會造成困擾。而SAKURA（咲來）近日在訪問中大方表達對LE SSERAFIM的喜愛，並直言最崇拜宮脇咲良前輩，透露自己在選秀期間一直參考前輩的眼神表情和努力態度，以此激勵自己。然而，當被問及興趣時，咲來表示自己最愛織毛衣，更坦言這個愛好也是受到宮脇咲良的影響，甚至希望能親自向對方請教，連興趣跟著學習宮脇咲良，又更讓粉絲不滿，直呼無法理解怎麼會有這麼多刻意的重複點。除了興趣完全複製，連個人社交平台的帳號名稱也成為導火線。咲來的個人社交平台帳號名稱為「cherry_kura220」，其中「cherry」是宮脇咲良過去在日本拍攝職業拳擊劇時使用的特殊稱號，「kura」更是宮脇咲良在韓國通用的暱稱。由於「咲」的日文發音是Saku、「良」和「來」則ra，一般來說，日本人通常不會刻意拆成「Saku＋ra」來發音，更不太會衍生出「Kura」這種叫法。Kura是宮脇咲良因為來到韓國活動後，在韓國粉絲、成員之間逐漸流傳的特殊暱稱。也因此，幾乎沒有韓國活動經驗的咲來，卻使用「Kura」作為帳號名稱，才讓不少網友聯想到宮脇咲良。但也有部分網友幫忙新人說話，既然本名的發音就叫做SAKURA，憑什麼不能用自己的本名出道，即便不喜歡對方也不能拿這點進行人身攻擊。支持者指出，日本演藝圈有許多的偶像發音一樣的偶像，豈不是全都要改名？認為外界不需要放大檢視。SAINT SATINE是HYBE與葛芬唱片（Geffen Records）合作打造的全新國際女團，成員集結了來自巴西的SARARA、美國的EMILY、瑞典的LEXIE以及日本的SAKURA，以下半年為出道目標，正式出道日期則尚未公布。