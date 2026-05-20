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國民黨立委提案凍結「潛艦國造第三階段後續艦籌建」高達119.5億元的預算，由於潛艦國造被視為台灣國防自主的關鍵，此做法也引發各界關注；民進黨高雄市長參選人賴瑞隆痛批對手柯志恩，先前才承諾全力支持台船，現在卻「說一套做一套」，質疑她只會躲在黨意後面。柯志恩反擊，強調支持台船與監督預算並不衝突，嗆賴瑞隆大砍勞工假，才是真正的「說一套做一套」。柯志恩表示，國民黨國防外交委員會提出凍結案，是基於專業監督與風險控管，目的在於督促政府說清楚計畫進度和效益，絕非杯葛或刪除預算。對於預算審查引起基層與勞工家庭的不安，她完全理解，目前也已著手安排台船工會與藍營立委在下週當面溝通，承諾會在理性監督中，為台船員工爭取公開透明的保障，扮演好中央與地方產業的溝通橋梁。柯志恩反嗆，相比賴瑞隆總是自稱勞工之子、卻反手大砍勞工7天假，自稱護理師家眷、卻未在立院爭取三班護病比入法，「說一套做一套」這六個字，恐怕更適用在賴瑞隆身上。她重申，守護高雄產業、照顧勞工權益是她不變的承諾，協助各方建立有效的對話機制，讓台船員工與市民安心，才是真正對高雄和國安負責的做法。