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▲金泰希（中）去年在節目中聊到育兒時淚崩。（圖／유퀴즈온더튜브 YT）

韓國女神金泰希與天王Rain結婚多年，是演藝圈的模範夫妻代表，不過金泰希日前登上節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》談到育兒壓力時，一度落淚坦言「養小孩比生小孩還辛苦」，片段曝光後，老公Rain被身邊好友誤會「在家都不幫忙帶小孩」，近日他登上同一節目喊冤，超委屈直呼：「接送明明都是我在做。」金泰希去年登上綜藝《You Quiz on the Block》時，罕見談及身為母親的真實心境，她坦言生下第一胎後，人生像是不斷被磨練，更感嘆地說：「養小孩比生小孩還辛苦。」甚至一度在鏡頭前情緒潰堤落淚，不過隨著孩子慢慢長大，她表示現在已經輕鬆許多。節目播出後，金泰希淚崩的短影音在社群瘋傳，導致外界開始將矛頭指向Rain，質疑他「是不是都沒幫忙帶小孩。」對此，Rain近日也來到節目作客，他忍不住大喊冤枉，無奈表示自從節目播出後，身邊朋友瘋狂打電話來質問他：「你在家都不幫忙嗎？」讓他哭笑不得，他也親自澄清，家裡小孩上下課接送工作幾乎都是由他負責。不過Rain也坦言，孩子們確實還是更黏媽媽，「找媽媽的時間比較多。」當下主持人劉在錫馬上吐槽：「也有只找爸爸的小孩啊」，讓Rain當場傻眼反問：「為什麼對我特別嚴格？」超爆笑對話讓觀眾笑翻。