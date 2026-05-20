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美國總統川普日前表示，他並未就台灣議題對中國國家主席習近平作出任何承諾，但很快就一項140億美元的對台軍售案作出決定。對此，行政院長卓榮泰今（20）日表示，很難在此預計「很快是何時」，但從川普、美國國務卿盧比歐談話中，能看出兩項意義，第一，對台政策沒有改變，第二，沒有對中共做承諾。川普日前在空軍一號（Air Force One）告訴媒體，「在台灣議題上他非常堅持，我沒有偏向任何一邊作出承諾」，而他與習近平針對這個議題「談了很多」；同時，他也說，很快就一項140億美元的對台軍售案作出決定。立法院會下午邀請卓榮泰、主計長、財政部長、國防部長及相關部會首長列席報告保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案編製經過並備質詢。綠委王定宇質詢時詢問，川習會後，大家有很多分析，但簡單來講，美方呈現「對台承諾不變」、對中國宣稱對台頑強態度採取戰略模糊，而川普受訪時談到軍售時回應，「很快做決定」，而這個「很快」會何時決定？對此，卓榮泰說，很難在此預計「很快是何時」，但從川普、魯比歐所說的話有兩項意義，第一，對台政策沒有改變，第二，沒有對中共做承諾。王定宇追問，川普是否會做決定？卓榮泰說，美國有10幾位以上議員，希望美國政府能盡快核准140億元軍購，所以還是有個力量保持現狀。王定宇接著詢問金額，他有聽到120億美元，也有140億美元？顧立雄則說，現在無法說明，在沒有知會國會前，會維持機密，台美之間還是要有互信。