我是廣告 請繼續往下閱讀

針對Meta所屬社群平台，包括Facebook、Threads與Instagram原生用戶內容（貼文）詐騙內容氾濫，嚴重威脅民眾財產及商家生計，行政院打擊詐欺指揮中心今（20）日發表嚴正聲明，要求Meta必須立即主動修改演算法與偵測系統，從源頭阻斷重複性詐騙貼文。並強調，若Meta持續消極應對，必要時將針對「詐欺犯罪危害防制條例」再修正案，提出相對應管制措施及罰則；同時政府也將全力支持受害者與商家採取法律行動，捍衛網路交易安全。依據內政部警政署刑事警察局統計今年至4月30日止，Meta所屬社群平台涉及詐騙案件數為1萬4073件，案件占比為84.31％，總財損金額為13億6178萬1574元，財損占比為86.2％，顯示Meta所屬社群平台仍是詐騙集團主要詐騙渠道。其中Threads平台於網路購物詐騙貼文中以季節性/時事性商品為內容之詐騙持續高發，尤以偽冒政府機關的農產品為大宗 （如蒜頭、山竹、荔枝、桃子、酪梨、芒果等）。另網路購物詐騙中iPhone、Switch 2、PS5等詐騙具相同特徵，均為利用倒店為由低價出清，或以新開幕為由免費贈送進行詐騙，並盜用實體商店街景照片，取信被害人。打擊詐欺指揮中心表示，社群平台已成為國人生活重心，目前民眾於社群平台購物頻傳受騙，Meta對於原生用戶內容（貼文）未能有效落實防詐自我管理，導致詐騙貼文內容重複出現，不僅損害消費者權益，更讓無數仰賴社群創業的商家與個體工作者信譽受損。政府重申，打擊詐騙沒有模糊空間，Meta必須負起應有的社會責任；而政府抑制平台詐騙貼文的關鍵不在「刪文」，而是在「提前預警、快速降溫、提高詐騙成本」。打詐中心指出，首先Meta應修正技術漏洞，源頭阻斷詐騙。許多詐騙貼文在被檢舉移除後，短時間內又以相同圖文重複上架，顯見Meta的偵測系統存在嚴重技術缺口。政府嚴正要求Meta應主動修改演算法與建立「重複詐騙內容識別機制」，對於已被列為詐騙的資訊應即時攔截，而非事後補救。第二，守護商家與個體戶，呼籲建立「官方身分驗證」。社群平台是許多台灣商家與手創工作者的命脈，卻常遭詐騙集團冒名開設假粉專。打擊詐欺指揮中心呼籲Meta應針對在地小型商業經營者提供更便捷、可信的「身分驗證服務」（藍勾標誌或其他明確識別），幫助消費者區分合法業者與詐騙帳號，保障合法業者的生存空間。第三，不排除修法嚴格規範，拒絕自願改善則改採「強制重罰」。未來研議修改《詐欺犯罪危害防制條例》，將評估以「受害者人數」或「詐騙貼文篇數」作為裁罰基準課以重罰，要求平台業者在台灣經營必須尊重台灣法治與民眾財產安全。第四，支持法律救濟，鼓勵受害者提出損害賠償。現行法律規範下，消費者具有向平台主張權利的空間。目前消費者保護協會已針對特定案例進行法律行動，政府將密切關注並提供法律協助。受害者可向平臺求償，讓企業明瞭「忽視使用者安全是須付出代價的」。第五，跨部會合力打詐，保護國民財產。打詐中心最後強調，打擊詐騙是政府施政重中之重。未來持續整合內政部、數位發展部、國家通訊傳播委員會、金融監督管理委員會及法務部等跨部會資源，除強化對平台的監督外，也將持續提升民眾反詐意識。政府絕對有決心、有行動，與國人站在一起，建構安全的網路環境。最後打詐中心提醒民眾，社群平臺有許多利用民眾急需購買熱門演唱會、運動賽事門票的求票、讓票、換票、代購社團，其遭詐騙的風險性相當高，建議選擇具有審核機制的官方網站購買，匯款前並仔細確認交易對象及商品，以免受詐。也呼籲民眾除自己切勿貪圖暴利，以身觸法外，應共同抵制，拒絕購買黃牛票，杜絕歪風、保障民眾購票權益。