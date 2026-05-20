我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部今（20）日舉行石門水庫至新竹聯通管隧道貫通典禮，將可讓石門水庫用水直接送達新竹，2028年完工後，提供石門水庫至寶山第二水庫備援能力每天30萬噸，確保台灣科技重鎮竹科園區用水無虞。水利署長林元鵬指出，水資源是民生與經濟發展的重要基礎，桃竹苗大矽谷地區已是台灣高科技產業重要廊帶，預計至2036年用水需求仍將持續攀升。面對極端氣候變遷降雨異常的影響，於百年大旱後加速石門水庫清淤，減少庫容淤積及延長水庫壽命，並完成寶二水庫溢洪道溢流堰加高增加210萬噸蓄水量，以及2027年新竹海水淡化廠開始產水每日10萬噸水量，皆可提升區域供水穩定。林元鵬說明，行政院在2022年核定「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」，總經費103億元，預定2028年完工後，提供石門水庫至寶山第二水庫備援能力每天30萬噸，有效提升桃竹地區供水穩定。他強調，今天完成石門水庫至新竹聯通管隧道貫通為重要里程碑，串接北部地區整體水源生命線，工程穿越石門斷層雖遭遇湧水、坍落及擠壓狀況，施工團隊導入專業工法突破相關地質難關，較原訂時間提早1個月完成隧道貫通，並兼顧工程安全、品質及永續發展，落實職安管理及節能減碳。