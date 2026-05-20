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統一超4月底宣布斥資約20.54億元入股日本連鎖超市LOPIA的台灣事業，至此取得台灣LOPIA的51%股權，但也讓外界議論極具特色的LOPIA可能將失去其定位。對此，統一企業董事長羅智先今（20）日表示，還是要看商品，但以統一零售通路來說，消費者一定還是能發現都有各自特色。統一超今日舉行股東會，吃下LOPIA超過五成股權，不僅日後將主導超市通路經營，更是要強化生鮮熟食供應鏈的版圖野心，不過，是否不少人議論LOPIA將單一化，恐怕要失去原有的特色。羅智先認為，還是要看商品，也就是說，還是要看要針對哪一種客群，他舉例，會員制量販賣場好市多，特色就是「寬類窄品」，就是它的類別很多，但每個類別只有一、兩種商品可以讓消費者選擇；LOPIA則相反，它就屬於「窄類寬品」，就是它在肉類上做得非常專精，把肉品上下左右部位等都做得非常精細，所以LOPIA就成為了肉品專家，這也非常有特色。他指出，這沒有絕對的好或不好，端看業者自家的定位，不過，他強調，統一未來零售通路的部分，消費者肯定會看到，統一在布局上都有各自的特色發展。