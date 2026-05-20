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▲高雄市政府海洋局局長石慶豐盼養殖漁民如有用電需求或申請疑問，可主動向台電公司或所在地區漁會、養殖協會洽詢相關資訊，共同維護安全、合法與永續的養殖經營環境，促進高雄地區養殖漁業穩健發展。(圖／記者黃守作攝)

▲高雄市政府海洋局人員到養殖區協助漁民宣導申請流程及相關規範。(圖／高雄市政府海洋局提供)

高雄市政府海洋局呼籲高雄地區養殖漁民踴躍申請「水產養殖優惠用電」，善用政府提供的優惠措施，以減輕養殖生產負擔，並提醒漁民朋友務必依規定合法用電，切勿心存僥倖從事竊電等違規行為，以免觸法受罰，影響自身權益。高雄市政府海洋局局長石慶豐表示，養殖漁業為高雄沿海地區重要產業，用電需求高，尤其在增氧設備、水車及抽水設備長時間運轉下，電力支出為養殖成本重要項目之一，政府為照顧養殖漁民生計，乃提供水產養殖優惠電價措施，凡符合相關規定之養殖戶，均可依程序向台電公司提出申請，經審查核可後，即可適用優惠電價，減輕用電負擔。石慶豐指出，近年仍有少數養殖場因未依規定申請用電，或擅自變更用電設備與接線方式，衍生違規用電甚至竊電情形，而竊電行為除違反電業法相關規定外，亦可能造成公共安全風險，一旦查獲，除須補繳電費外，還可能面臨罰鍰及法律責任，得不償失。石慶豐並指出，海洋局為協助漁民瞭解申請流程及相關規範，將持續透過宣導活動、地方漁會、養殖協會及相關管道，加強推廣合法用電觀念與優惠用電申請資訊，以協助養殖業者建立正確用電觀念，兼顧產業發展與用電安全。石慶豐再次呼籲，養殖漁民如有用電需求或申請疑問，可主動向台電公司或所在地區漁會、養殖協會洽詢相關資訊，共同維護安全、合法與永續的養殖經營環境，促進高雄地區養殖漁業穩健發展。