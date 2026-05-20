我是廣告 請繼續往下閱讀

乳癌治療骨密度下降 一施力就骨折

▲榮新診所特約主治醫師吳凱文表示，乳癌病友常常會忽視骨質流失的問題。（圖／吳凱文醫師提供）

骨鬆高風險民眾定期檢查 藥物、運動可預防

▲乳癌患者可透過定期DXA骨密度檢測，掌握骨質情況。（圖／吳凱文醫師提供）

癌症已經連續數十年成為台灣十大死因首位，根據衛福部去年底指出，2023年平均「每3分48秒就新增1名癌症個案」，較111年的每4分2秒加快14秒，但不是所有癌症都無法治療，像是乳癌患者經過妥善治療，仍有痊癒可能，不過亞東醫院骨鬆與骨腫瘤科主任吳凱文指出，乳癌患者在完成治療後的長期健康問題也很重要，尤其是骨質流失與骨折風險會提高。知名榮新診所特約主治醫師、亞東醫院骨鬆與骨腫瘤科主任吳凱文分享一起案例，一名50歲乳癌婦女日前只是想移動停在路邊的機車，沒想到一施力，竟造成腰椎骨折，送醫檢查後才發現，她因多年前接受乳癌手術及抗荷爾蒙藥物治療，骨密度早已明顯下降，只是過去一直沒有察覺，直到骨折才發現問題。吳凱文指出，近年門診中，因乳癌治療後出現骨質流失問題的患者明顯增加，不少人甚至是在骨折、身高變矮或駝背後，才知道自己早已合併骨質疏鬆。吳凱文表示，「很多人會覺得骨折一定要跌倒或撞到，但骨質流失嚴重時，有時候只是彎腰、咳嗽，甚至站起來施力不對，就可能骨折。」根據衛生福利部最新公布，乳癌仍是台灣女性發生率最高的癌症，好發年齡約落在45至69歲之間，近年更有年輕化趨勢。隨著治療進步，越來越多患者在術後重返家庭與職場，但臨床上也發現，不少乳癌患者在治療幾年後，開始陸續出現骨折、駝背、身高縮水等情況，而背後原因與骨質快速流失有關。吳凱文指出，婦女停經後，骨質會慢慢流失，但治療乳癌使用的芳香環酶抑制劑（AIs）這類藥物，會大幅降低體內雌激素濃度，骨頭失去荷爾蒙保護後，骨密度下降速度甚至可能是同齡女性的兩倍以上。不過，目前有研究發現，部分骨鬆藥物對乳癌骨轉移可能具有保護效果，因此現在的治療觀念，大多也逐漸從單純抗癌，延伸到整體癒後照護。吳凱文建議，乳癌患者等骨質疏鬆高風險者，定期追蹤骨骼狀態，像是DXA骨密度檢測、骨代謝抽血指標、骨折風險分析，若有高風險骨鬆情況，可使用骨鬆藥物、補充鈣質、維生素D，搭配調整運動與肌力訓練，都有機會降低未來骨折風險。