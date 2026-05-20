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▲伊能靜（右起）在第一代《浪姐》和黃聖依、張萌的三人組，被粉絲封為是「後媽茶會」小組。（圖／翻攝自微博）

台灣女星伊能靜近期以「浪花代表」的前輩身份重返《乘風破浪的姐姐們2006》（《浪姐7》）舞台，瞬間引發回憶殺。當時在節目裡〈女孩與四重奏〉一曲裡經典的「嘴傳玫瑰」橋段，還有伊能靜與黃聖依、張萌組成的後媽茶會，都還在觀眾的記憶裡，粉絲們都想看到當年的勁辣表演重現。〈女孩與四重奏〉之所以能成為《浪姐1》封神的名場面，不僅是因為3位姐姐的默契，更因為她們跳脫了大眾對中年女性的刻板印象。當年伊能靜、黃聖依、張萌曾被外界貼上「矯情」、「作精」等負面標籤，卻透過浪姐舞台，以實力證明成熟女性也可以有張揚、尖銳、不被定義的一面。錄製結束後，伊能靜在微博發文表示，當年能分到〈女孩與四重奏〉這首歌是無比幸運的事，音樂讓她釋放了生活裡無法展現的自己，讓她唱出「姐就是女王」的傲視感。她表示自己非常喜愛網友賜予的「後媽茶會」封號，也朝集懷念當年3人共同創造的舞台高光，「那是生命中，一生無法再複製的記憶。」除了舞台合體，伊能靜還為粉絲帶來大彩蛋。她透露手機與硬碟中仍保存大量未公開的《浪姐1》幕後畫面，計劃在直播活動結束後整理分享，邀請大家一同「夢回浪一」。她回頭看當年參賽的自己，幽默自嘲那時的自己：「直白、認真，其實蠢得蠻可愛的」。相較於過去的緊繃，如今她更成熟從容，但依然珍視那份限量版的熱烈與真誠。這次以前輩身分回歸，伊能靜也喊話新一季的姐姐們：「好好享受，大膽放開，玩得開心。」