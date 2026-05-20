日本大阪地鐵為2025年大阪世界博覽會（大阪世博），斥巨資購入190輛中國製造的電動巴士用於接駁，但因接連發生故障，因此放棄將這些電動巴士轉為市區公車，但由於電動車製造商EV Motors Japan已申請破產重整，大阪地鐵已認列67億日圓的巨額虧損，近期也陸續將這批車輛運出保管處。
據讀賣新聞等日媒報導，日本大阪地鐵公司在2022年至2024年斥巨資購買190輛由日本經銷商EV Motors Japan（EVMJ）委託中國製造商生產的電動巴士，其中150輛用於大阪世博期間於會場及其周邊運行，另外40輛則被用於大阪市內的叫車服務。
但去年4月、7月世博舉辦期間內，該款巴士接連發生擦撞牆壁與路緣石的事故。日本國土交通省要求EVMJ全面緊急檢修後，於去年10月勒令存在瑕疵的113輛巴士即刻停運。EVMJ隨後針對部分車型提報召回，主因是車輛在操作方向盤時，煞車油管會與車體發生摩擦，導致煞車恐有失靈之虞。
為評估是否能繼續營運，大阪地鐵今年年初隨機抽檢6輛電動巴士，發現用來固定、防止車軸移位的關鍵結構部件出現嚴重斷裂的致命缺陷。
今年3月底，大阪地鐵以「完全無法預期何時能確保基本行車安全性」為由，正式宣布全數190輛車徹底棄用，並向EVMJ發出解除契約通知，要求全數召回電動巴士並退還購車款。大阪地鐵也在2026年3月期的合併財報中，被迫認列了高達67億日圓的特別損失。
雖然大阪地鐵拒絕公開確切的購入總金額，但大阪市政府試算，光是用於世博接駁的150輛巴士，成本就高達75億日圓。其中有超過40億日圓是由日本中央政府、大阪府及大阪市的財政補助款所共同支應，當時發放補助的前提是要求這批電動車輛在世博結束後轉為市區路線公車長期運營，目前大阪地鐵正在處理繳回補助款的手續。
但大阪地鐵向EVMJ追回購車款的希望極其渺茫，EVMJ已於4月14日以大阪地鐵的解約通知「導致公司產生資金鏈恐無法維持的重大疑慮」為由，正式向東京地方法院聲請適用《民事再生法》並獲即日受理，公司負債總額高達約57億日圓。
大阪地鐵去年12月起就將這些電動巴士安置在大阪市城東區的用地內，數量超過100輛，還被日本網友形容為「墓地」。大阪地鐵自18日起將電動巴士，從保管處運到大阪府外，並打算在6月底之前運走所有電動巴士，但目前尚不清楚會被運到何處。
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但去年4月、7月世博舉辦期間內，該款巴士接連發生擦撞牆壁與路緣石的事故。日本國土交通省要求EVMJ全面緊急檢修後，於去年10月勒令存在瑕疵的113輛巴士即刻停運。EVMJ隨後針對部分車型提報召回，主因是車輛在操作方向盤時，煞車油管會與車體發生摩擦，導致煞車恐有失靈之虞。
為評估是否能繼續營運，大阪地鐵今年年初隨機抽檢6輛電動巴士，發現用來固定、防止車軸移位的關鍵結構部件出現嚴重斷裂的致命缺陷。
今年3月底，大阪地鐵以「完全無法預期何時能確保基本行車安全性」為由，正式宣布全數190輛車徹底棄用，並向EVMJ發出解除契約通知，要求全數召回電動巴士並退還購車款。大阪地鐵也在2026年3月期的合併財報中，被迫認列了高達67億日圓的特別損失。
雖然大阪地鐵拒絕公開確切的購入總金額，但大阪市政府試算，光是用於世博接駁的150輛巴士，成本就高達75億日圓。其中有超過40億日圓是由日本中央政府、大阪府及大阪市的財政補助款所共同支應，當時發放補助的前提是要求這批電動車輛在世博結束後轉為市區路線公車長期運營，目前大阪地鐵正在處理繳回補助款的手續。
但大阪地鐵向EVMJ追回購車款的希望極其渺茫，EVMJ已於4月14日以大阪地鐵的解約通知「導致公司產生資金鏈恐無法維持的重大疑慮」為由，正式向東京地方法院聲請適用《民事再生法》並獲即日受理，公司負債總額高達約57億日圓。
大阪地鐵去年12月起就將這些電動巴士安置在大阪市城東區的用地內，數量超過100輛，還被日本網友形容為「墓地」。大阪地鐵自18日起將電動巴士，從保管處運到大阪府外，並打算在6月底之前運走所有電動巴士，但目前尚不清楚會被運到何處。