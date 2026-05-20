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民眾黨創黨之母、前立委蔡壁如上週表態爭取參選彰化縣長，但白營迄今無具體進度，黨主席黃國昌被問及此事，指「還在進行意見彙整當中」。據指出，彰化縣黨部已完成內部徵詢，並將結果送交中央，但昨天的選決會並未討論。已發表3篇政見的蔡壁如表示，有黨員向她透露，內部投票過程有貓膩，導致黃國昌今天無法具體回答，至於真相是什麼，「可能要問中央黨部」。她再次強調自己從未想破壞藍白合，而是讓彰化縣民能多一種選擇。國民黨縣長參選人魏平政則表示，民眾黨彰化縣黨部已表明支持他，相信民眾黨中央應不會推出蔡壁如參選，他有信心成為藍白共推的縣長人選。台灣民眾黨今（20）日宣布徵召邱臣遠參選竹北市長，記者會後媒體關切蔡壁如參選彰化縣長一事，黃國昌表示，蔡壁如表達意願後，他請黨秘書長周榆修責成彰化縣黨部評估，針對所有要參與公職者，包括議員、鄉鎮市民代表、民意代表參選人的想法，縣黨部正進行意見彙整中，等彙整完、與國民黨表達意向，民眾黨才會做最後決定。黃國昌語畢，邱臣遠將麥克風遞給柯文哲，但柯文哲搖頭不回應。從蔡壁如表態至今，短短7天已發表3篇有關高齡者的政見，對於中央黨部不見新進度，她在電話受訪時釐清時間序，表示上周二她到縣黨部欲遞交意願書，縣黨部說縣長層級須由中央處理，自己遂於隔天到中央黨部，請教秘書長周榆修相關程序應該如何走？如果需要面試或交報名表，她願意配合黨的進程。不久就接到彰化縣黨部的通知，請她親自去聊一聊。蔡壁如說，她向縣黨部表示，過去幾個月來藍營地方集體焦慮，導致她的支持度比國民黨徵召的魏平政高，她希望站在藍白合作基礎產生最強的候選人，更希望縣黨部團結彰化的黨員支持她。主委溫宗諭表示會找幹部來開會，同時暗示國民黨沒想要跟她談，她當場表示沒關係，自己的出發點是想透過民調初選，爭取彰化縣民最大的民意，一切讓縣民做決定。至於後續發展，她每天都到彰化的市場、夜市拜票，聽取基層心聲，至於黨內，目前沒人告訴她最新進度，但有支持者透露，地方的內部徵詢與投票結果已送達中央，但過程「有貓膩」，導致今天媒體詢問時，黃國昌無法具體回答。目前她能做的，就是靜待民眾黨中央黨部告訴她，接下來程序該怎麼做。民眾黨選決會成員、立院總召陳清龍表示，選決會目前未收到有關蔡壁如的資料，昨天只討論提名竹北市長一事，所以今天的中央委員會，當然也沒討論蔡壁如案。