40歲八點檔女星許鈞鈞選在象徵「我愛你」的5月20日（今日）宣布喜訊，她透露自己和律師老公黃當庭已經完成訂婚儀式，正式升格黃太太，目前懷有6個月身孕的她，也首度曝光律師老公的正臉合照，幸福模樣閃瞎許多觀眾。

我是廣告 請繼續往下閱讀
許鈞鈞520報喜！正式升格律師娘

以演出《戲說台灣》以及八點檔《一家團圓》、《炮仔聲》、《天道》、《願望》等作品受到觀眾喜愛的許鈞鈞，今年可說是喜事連連，她先是在元旦當天宣布和律師男友完成結婚登記，隨後又在4月1日曬出超音波照，證實懷孕消息。

而許鈞鈞更是在諧音「我愛你」的5月20日追加喜訊，透露5月2日就完成訂婚文定儀式，感性表示：「520對我來說，是兩個家庭正式成為一家人的日子。」字句間滿滿都是幸福氛圍；同時她也公開和老公的訂婚照，其中可見許鈞鈞身穿典雅禮服，6個月孕肚相當明顯，而律師老公黃當庭，也首度正臉上鏡，斯文外型掀起討論。

▲許鈞鈞（左）挺孕肚曬出和老公的文定照。（圖／翻攝自許鈞鈞臉書）
▲許鈞鈞（左）挺孕肚曬出和老公的文定照。（圖／翻攝自許鈞鈞臉書）
此外文定現場也星光滿滿，許鈞鈞的好友彭曉彤、葉華、叫賣哥等演藝圈人士都現身祝賀，她也特別發文感謝義氣相挺的朋友，讓粉絲紛紛留言祝福：「太幸福了！」、「一家三口一定會很美滿！」

相關新聞

許鈞鈞元旦半夜官宣結婚！台八女神人生翻頁　曬禮服正式升格人妻

唐禹哲閃兵才被起訴！520宣布混血老婆又懷孕　公開二寶照音波照

李燕爸爸520前一晚去世！前年父女才破冰和好　她悲慟：我很後悔

阿Sa才剛結婚20天！竟遭爆料含淚離婚、搬離愛巢　她氣炸回應現況

莊婷伃編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，目前在《NOWNEWS今日新聞》負責日韓娛樂新聞編輯，為新聞業新鮮人，興趣是K-pop、J-pop、日本動畫等。同時擁有日本留學經驗，可以將興趣轉換成優勢，直接確認原文資料，確保內容的準確性及...