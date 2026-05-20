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▲許鈞鈞（左）挺孕肚曬出和老公的文定照。（圖／翻攝自許鈞鈞臉書）

40歲八點檔女星許鈞鈞選在象徵「我愛你」的5月20日（今日）宣布喜訊，她透露自己和律師老公黃當庭已經完成訂婚儀式，正式升格黃太太，目前懷有6個月身孕的她，也首度曝光律師老公的正臉合照，幸福模樣閃瞎許多觀眾。以演出《戲說台灣》以及八點檔《一家團圓》、《炮仔聲》、《天道》、《願望》等作品受到觀眾喜愛的許鈞鈞，今年可說是喜事連連，她先是在元旦當天宣布和律師男友完成結婚登記，隨後又在4月1日曬出超音波照，證實懷孕消息。而許鈞鈞更是在諧音「我愛你」的5月20日追加喜訊，透露5月2日就完成訂婚文定儀式，感性表示：「520對我來說，是兩個家庭正式成為一家人的日子。」字句間滿滿都是幸福氛圍；同時她也公開和老公的訂婚照，其中可見許鈞鈞身穿典雅禮服，6個月孕肚相當明顯，而律師老公黃當庭，也首度正臉上鏡，斯文外型掀起討論。此外文定現場也星光滿滿，許鈞鈞的好友彭曉彤、葉華、叫賣哥等演藝圈人士都現身祝賀，她也特別發文感謝義氣相挺的朋友，讓粉絲紛紛留言祝福：「太幸福了！」、「一家三口一定會很美滿！」