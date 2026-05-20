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民進黨台北市長參選人沈伯洋近日推出「AI市民之槌」數據平台，強調整合台北市1999市民熱線與議會質詢內容，要精準分析市長蔣萬安的施政痛點。遭國民黨台北市議員游淑慧調侃是「假掰之錘」，只是拿現成資料重新包裝，沈伯洋回應資料庫也包含游淑慧的質詢，認為她對AI有誤解。對此，游淑慧今（20）日在臉書回擊，痛批AI無法代替治理經驗與責任感，沈伯洋根本是一邊拿市府資料補習，一邊假裝自己超級懂台北，根本是「裝帥裝懂」。游淑慧直言，看質詢、看公文並不等於真正了解市政，如果把資料丟進AI就能算數，那資深記者與議事人員豈不更懂治理？自己在市府服務八年、擔任議員期間處理無數陳情，這些都是一天一天跑地方、聽民意、追公文、盯預算，和局處討論累積出來的市政理解與作為。她質疑，沈伯洋本來就沒有準備要選台北市長，被提名後才開始用市府研考會資料惡補，完全是「一邊拿市府資料補習，一邊貶低台北市府團隊。」AI可以整理資料、生成摘要和看見問題，但不能代替治理經驗，不能生成責任感，更不能替你承擔城市，游淑慧直指沈伯洋充其量現在才正準備開始學，批評沈伯洋只看到「民怨資料庫」，忽略基層公務員日以繼夜付出、解決問題，參選起手式就把台北市政講得一無是處，不僅貶低蔣萬安，更是將數萬名公務員的努力踩在腳下，游淑慧狠嗆「裝帥裝懂，不是既假且掰，是什麼？」