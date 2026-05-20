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滿分成寶可夢博士！男子1原因慘遭封殺

▲美國一位 34 歲男子歐文（Kyle Owens）以滿分考上「寶可夢博士」，卻因過往前科而失去頭銜並遭到封殺。（示意圖／翻攝網路）

寶可夢博士名號用途曝光！有實際收入、能參加比賽

▲寶可夢官方認證的寶可夢博士，將有機會擔任賽事裁判，因此需要進行背景調查。（示意圖／翻攝自X@shoutube1217）

失去寶可夢博士資格！男怒告寶可夢公司求償千萬

美國一位 34 歲男子歐文（Kyle Owens）以滿分考上「寶可夢博士」，卻因過往前科而失去頭銜並遭到封殺，憤而把美國任天堂與寶可夢公司的海外子公司告上法院，更求償 34 萬 1,000 美元（約合新台幣 1,078 萬元），目前官司尚在進行當中，卻已經在全球寶可夢圈掀起關注。對寶可夢充滿熱愛的男子歐文住在美國愛荷華州，2024 年申請成為寶可夢博士，並以 100 分的成績通過，也收到了合格通知。但後續寶可夢公司在進行背景調查時，發現歐文曾在 2022 年涉及鬥毆、持有或修理攻擊性武器以及毀損器物，當時還因未出庭應訊而遭到通緝。知道了這層背景之後，寶可夢公司重新評估了歐文的資格，最終認定他不適合當寶可夢博士並進行封殺，歐文的考試成績也被重新評定為 80 分不合格。事實上是寶可夢公司在歐美經營社群的一項認證制度，需要經過寶可夢公司考核，若能成功獲得頭銜可以成為賽事裁判或者活動召集人，因此並非一個虛名。寶可夢官方認證的寶可夢博士，將參與賽事服務（擔任裁判或籌辦人），主要可以獲得專屬的「博士點數」，可用來購買限定周邊商品。此外，若裁判階級夠高，還能受邀參與國際頂尖賽事的工作（含機酒補貼），以及擁有參加博士們專屬「博士盃」（Professor Cup）比賽的資格。由於寶可夢博士不但有實際收入，同時也需要，因此寶可夢公司進行背景調查的確存在其合理性。失去了寶可夢博士的資格之後，歐文質疑寶可夢公司在最初的不合格通知中，駁回的理由是「10 多年前的輕微重罪」，後來又改成「未顯示有罪判決的 3 起輕罪指控」。由於前後理由不同，因此他對寶可夢公司的判定方式有極大的疑慮。歐文主張，寶可夢博士不光只是娛樂性質，而是一個結構化的認證和授權，能為其帶來商業流量與優勢。寶可夢公司拒絕授予他認證，不僅對其個人造成傷害，也排除了一名合格的活動主辦者，讓愛荷華州的競爭和消費者選擇減少。基於上述理由，歐文認為寶可夢公司這樣的作法屬於反壟斷（反托拉斯）行為，隨即對寶可夢公司和任天堂請求 34 萬 1,000 美元損害賠償，並要求賦予他寶可夢博士的認證，使其能夠主辦活動，而最重要的是要還他「寶可夢博士」的身分。目前任天堂與寶可夢公司尚未對這起奇葩指控做出回應。