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盧比歐批評古巴當局的「權貴掠奪體制」

盧比歐稱美古將建立新關係

喊話古巴民眾建立新古巴

古巴反擊美國自居世界警察無視國際規則

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）週三在古巴獨立紀念日特別用西班牙語發表影片，直接向古巴人民喊話，將古巴人民所遭遇「難以想像的苦難」歸咎於目前古巴當局，並稱川普總統正在為美國與古巴提供一種新關係，「但這種關係必須直接與古巴人民建立」。根據《Axios》報導，這是盧比歐就任國務卿後，首次直接向古巴民眾發表談話，也是川普政府近期加大對古巴施壓的一系列動作之一。盧比歐對古巴人民表示，「你們沒有電力、燃料與食物，真正原因是控制這個國家的人掠奪了數十億美元，但這些錢完全沒有用來幫助人民」。盧比歐將矛頭對準由古巴前領導人卡斯楚（Raúl Castro）建立、由古巴軍方經營的大型企業綜合集團GAESA，將掌控GAESA的富裕菁英，與貧困古巴人民的生活形成對比，強調所謂的共產主義其實只是「權貴掠奪體制」，「控制古巴的不是什麼革命，而是GAESA」。盧比歐說，所謂古巴「政府」唯一的任務，「就是要求人民繼續犧牲，並打壓任何膽敢抱怨的人」。盧比歐表示，「從媒體、娛樂、私營企業到政治，從音樂到體育，古巴人在世界各地幾乎都能站上頂尖，只有在一個地方例外...那就是古巴」。盧比歐透露，「川普總統正在為美國與古巴提供一種新關係，但這種關係必須直接建立在你們——古巴人民——身上，而不是GAESA」。盧比歐稱美國政府準備提供「1億美元的糧食與藥品援助」，但必須由天主教會或其他可信慈善組織分發，「而不能被GAESA拿去放在自己的商店販售」。盧比歐最後向古巴民眾喊話，稱「新古巴」將是一個人民可以自由經商、自由投票，也能批評失敗制度而不用擔心坐牢或被迫離開家園的地方。盧比歐強調，「這並非不可能。這一切在巴哈馬、多明尼加、牙買加，甚至距離古巴只有90英里遠的佛州都存在。如果在古巴周邊國家可以擁有自己的企業與投票權，為何古巴人民不能？」古巴政府則將古巴目前面臨的困境歸咎於美國長期禁運、川普政府的新制裁，以及委內瑞拉過去免費供應石油中斷等因素。古巴官媒批評美國「以世界警察自居，公然違反國際法與自由貿易基本原則，直接攻擊所有希望與古巴維持經濟、商業與金融關係國家的主權權利」。目前古巴經濟與政府體制已陷入前所未有的衰敗狀態，糧食與燃料短缺，部分地區每天甚至只供電兩小時。接下來，川普政府可能還會宣布更多針對古巴官員的起訴與制裁。