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雲豹能源今（20）日舉行第一季法說會，宣布跨足AI資料中心（AIDC）產業，成立全新子公司「雲豹超算」，瞄準台灣未來五年逾9,512億元（約302億美元）建置商機。總經理趙書閔表示，目標今年自台灣市場開始貢獻營收，明年挑戰倍數成長，並朝2030年成為集團兩位數營收占比的重要事業體邁進。隨著AI產業高速發展，台灣市場也面臨供電吃緊、電力穩定度不足及土地取得不易等挑戰。雲豹能源副總經理譚宇軒表示，AI資料中心的核心關鍵在於「穩定且充足的電力」；集團可提供分散式能源解決方案，旗下天能綠電協助企業取得綠電、滿足RE100與淨零需求；台普威能源則協助建置儲能系統，強化電網穩定與能源調度彈性。此外，雲豹能源長期累積大型能源案場開發、土地整合及法規溝通經驗，亦成為AIDC推進的重要優勢。除AI資料中心布局外，雲豹能源將在今年第三季完成收購全球最大資產管理公司BlackRock旗下基金Global Infrastructure Partners（GIP）在台總裝置容量達187MW的已商轉太陽光電案場群，預計今年下半年起挹注EPC工程收入。雲豹能源2026年第一季合併營收達16.64億元，年增67%；第一季毛利率提升至18.6%，營業利益達1.31億元，較去年第四季成長118%，顯示本業獲利動能持續提升。雲豹能源預估今年營收有望再次挑戰歷史新高，並於2027年延續高峰成長態勢。