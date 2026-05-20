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總統賴清德今（20）日發表2週年談話，規劃1000億元計畫，加速中小微企業及傳統產業的升級轉型。經濟部長龔明鑫今日表示，總統應是看到台灣高科技發展非常好，希望把成長果實嘉惠百工百業，中小企預算已連2年超過100億元，總統加碼等於預算「倍增再倍增」；經濟部也正在研擬《中小微企業升級轉型條例》，會適時向行政院報告。賴清德今日表示， 將提出一項規模1000億元的計畫，來加速中小微企業及傳統產業的升級轉型，並讓科技產業帶動傳統產業，讓國家的發展，進一步落實到百工百業，落實到每個家庭的生活，落實到所有年輕世代的機會。龔明鑫說，行政院長卓榮泰上任2年以來，每年編列給中小企預算100億元以上，預料明年度編列預算也會逾100億元，而賴總統之所以再提1,000億元中小微企業預算，應是著眼於近年台灣高科技產業發展非常好，稅收也因此增加，可加碼預算用來支持傳統產業跟中小微企業，可說是「倍增再倍增」，認為是個好政策。龔明鑫也透露，事實上，卓榮泰也已指示將現行對中小微企業的支持方案「法制化」，因此經濟部正在考慮有關中小微企業轉型升級，「是否成立一個條例」，未來將適時向卓揆做報告。