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總統賴清德今（20）日發表就職兩周年談話，提及在野黨大砍軍購預算、阻礙無人機發展，對此，民眾黨質疑民進黨政府宣示打造無人機國家隊，相關計畫總共編列了約853.5億元，狠酸「這幾百億到哪裡去了？繳出了什麼成績單？」律師林智群在臉書發文痛批，民眾黨永遠都在利用資訊落差追求聲量、挑起民眾不滿，根本是把六大核心產業的總預算全套在無人機頭上，完全與事實不符。林智群指出，自己剛看到報導時也納悶怎麼會花這麼多錢，但實際去查證相關資料後，才發現民眾黨口中高達853.5億元的預算，其實是包含資訊數位發展、資訊安全、精準健康、綠電再生能源、國防戰略及民生戰備等六大核心戰略產業的加總。而無人機僅僅是國防戰略產業底下的其中一個項目，民眾黨卻把全部六個產業的預算通通加在一起，營造出無人機獨吞853億元的假象，他直言：「這不是誤導，什麼才是誤導？」事實上，無人機項目的實際執行進度，在網路上都能輕易查到。林智群秀數據佐證，目前已完成5款軍用商規無人機的原型機研發，首批採購的3422架、預算約68.87億元也已經陸續交付。他感嘆，民眾黨從過去號稱超越藍綠結果帳目不清，到如今連指控內容都唬爛，當發現被騙過一次後，後面講什麼都很難再讓人相信，狠酸「難道不會說謊就不會從政嗎？」