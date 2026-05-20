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▲台中東海里辦公處公告，送煞儀式是明（20）日晚間9時至11時舉行。（圖／翻攝畫面）

送肉粽5大禁忌！亂叫名字、戴項鍊都有影響

▲若到現場參與「送肉粽」儀式，最好向法師索取淨符或護身符，放在身上保護自己。（圖／楊登嵙提供）

不小心遇到送肉粽怎麼辦？化煞方式、淨身步驟一次看

台中市龍井區東海里於今（20）日晚間將舉行「送肉粽」儀式替亡者送煞，路線行經台灣大道，鄰近東海大學與中科，引發在地人關注。對此，民俗專家楊登嵙提醒，送肉粽儀式時要注意的5大禁忌，同時也公布化煞方式、淨身步驟一次看。台中市龍井區東海里近日貼出公告，將於 20 日晚間 9 時至 11 時舉行送煞科儀（俗稱送肉粽），內容指出，法事隊伍預計於晚間 11 時左右，由，提醒附近居民在儀式進行期間避免外出，配合相關作業以示尊重，如造成不便敬請見諒。楊登嵙提醒，「送肉粽」有不少民俗禁忌，寧可信其有，不可信其無，以免給自己沾染陰邪的磁場，帶來不好的影響。在民間信仰中，認為與送肉粽隊伍正面相遇可能會受到煞氣影響，輕則頭暈不適，重則遭煞氣纏身，甚至影響身體健康。若真的無法避開，可以側身背對隊伍，心中默念佛號，避免直視儀式過程。若已經直接相遇，建議隨隊走完整個儀式，表示送死者一程，等送煞結束後再回家，並至廟宇求取香火護身，或摘取路邊綠葉放入口袋，回家途中將綠葉丟棄，即可化解煞氣。此外，許多廟宇也提供「淨符」，可化於水中潔身，若來不及索取，也可自製簡易淨符，使用「壽金」、「刈金」或黃紙寫「奉佛法旨唵啞吽」或「唵嘛呢叭咪吽清淨」，繞香爐3圈後即可用於淨身祛煞。