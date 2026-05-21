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韓國女團Billlie成員文秀雅與Tsuki日前登上YouTube「오키키 ㅇㅋㅋ」，聊到練習生時的魔鬼減肥模式， Tsuki說當時跟其他練習生一起減肥，每天靠3根棒棒糖活下去，成功在短時間內瘦下5公斤，文秀雅更慘連糖都沒得吃，而是持續一週只吃冰塊，到第四天走路已經沒感覺。Tsuki說，當時和其他姐姐一起減肥，每天早、中、晚各吃一根，一天靠3根棒棒糖活下去，把主持人都嚇到目瞪口呆，這樣的方式讓她在短時間內就減了5公斤，文秀雅的減肥方式更慘，「我試過最糟的方法是只吃冰塊，一開始到公司的時候，每週都要量InBody，已經很瘦了，但還是想要再瘦一點，喝水也會有重量，所以只吃冰塊。」文秀雅接著說，前三天都還好，第四天開始走路已經沒有感覺，「樓梯走到一半，感覺像飄在空中。」164公分的她體重才42公斤，不過文秀雅也提醒大家千萬別模仿，笑說當時是年輕才有辦法這樣做。節目播出後讓許多網友感嘆，到現在女團還是追求極致瘦，偶像真的不好當，希望大家都能健康，而Tsuki也感嘆，偶像在試穿打歌服時，常常遇到像童裝一樣小的衣服，可見業界對她們的高要求。