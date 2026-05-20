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馬來西亞政壇曾因一場弊案而陷入陰影，然而最新民調顯示，即便因一馬發展公司（1MDB）貪汙醜聞入獄，這位大馬前首相納吉（Najib Razak）仍是全國社群媒體影響力最大的政治人物。民調顯示，他在六大平台累積粉絲數遙遙領先，突顯數位政治與現實政治之間的落差，也再次喚起社會對1MDB案長期陰影的關注。馬來西亞民調機構「巧思中心」5月20日發布《社交媒體分析報告》指出，截至5月18日，納吉在臉書、YouTube、X（前推特）、Instagram、TikTok與Threads六大平台共累積935萬名追蹤者，其中臉書粉絲達460萬最多，其次為X平台的320萬。報告指出，儘管面臨政治與法律挑戰，納吉仍對成熟受眾與活躍政治使用者保持巨大影響力，顯示其在數位政治場域仍具強大動員與話語能力。在社群聲量排名中，曾兩度出任首相的馬哈迪以811萬粉絲居次，現任首相安華則以790萬名列第三。若聚焦年輕族群，馬來西亞民主聯合陣線（MUDA）創黨主席賽沙迪的社群影響力最為突出，總粉絲數達765萬，其中Instagram 220萬、TikTok 230萬與Threads 64萬3000，顯示其支持者高度集中於年輕用戶較多的平台。報告指出，TikTok、Instagram與Threads已成為馬來西亞數位政治的新戰場，而賽沙迪、安華、前衛生部長凱利與人民公正黨副主席努魯依莎在這些平台的表現尤其亮眼。其他入榜的「十大網紅政治人物」還包括前首相慕尤丁（375萬）、公正黨前署理主席拉菲茲（255萬）、巫統主席阿末扎希（249萬）及伊斯蘭黨主席哈迪阿旺（197萬）。報告認為，馬來西亞政治人物正加速轉向短影音與社群互動，以吸引年輕選民並重塑政治品牌。儘管如此，納吉的高人氣與其司法處境仍形成強烈對比，馬來西亞反貪汙委員會自2009年成立以來負責調查公私部門貪瀆案件，1MDB案則是該國史上最具代表性的貪汙醜聞之一，這起案件涉及高層官員挪用國家資金並揮霍於奢侈資產，震撼政壇並導致自1957年獨立以來長期執政的聯盟在2018年大選中首次下台。納吉在2025年12月被判1MDB案濫權罪成立。此前他已因另一宗相關案件被判刑並服刑6年，最新判決可能使刑期進一步延長。法院指出，檢方已證明其在至少一項指控上罪證確鑿，而他同時面臨4項濫權罪與21項洗錢罪。若全部罪名成立，最高可能面臨更長刑期與巨額罰款。納吉則持續否認不當行為，並將責任歸咎於涉案金融人物劉特佐。分析人士指出，納吉在獄中仍保持高社群影響力，反映馬來西亞政治人物在數位時代的形象管理與支持者動員方式已發生深刻轉變，也預示未來選舉與政治論述將更依賴社群媒體與網路輿論場。