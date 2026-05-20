我是廣告 請繼續往下閱讀

孫安佐近日因涉火槍案遭羈押禁見，隨著事件延燒，命理師李玉珮20年前對他的「神預言」也被網友翻出，她曾當面警告媽媽狄鶯：「會是討債鬼，捅很多婁子讓父母善後」，當時狄鶯還一臉不在乎回應：「沒關係我喜歡讓他當討債鬼」，如今孫安佐真的觸法被羈押，當年預言也讓網友直呼實在太準。早在20多年前，狄鶯曾帶著孫安佐一起登上節目《開運鑑定團》，命理師李玉珮在節目中看了狄鶯和兒子的紫微命盤，當時便提醒她，兒子未來會捅婁子讓父母付出龐大代價，不過狄鶯當時並未放在心上，甚至反駁：「我喜歡讓他當討債鬼。」事隔多年，李玉珮去年在《命運好好玩》進一步透露，當年她看見命盤中的「天刑」凶星，代表容易與官司、刑法扯上關係，但礙於場合與擔心傷害對方心情，因此沒有直接講出口。如今孫安佐接連捲入風波，也讓這段往事被重新翻出討論，不少網友留言感嘆：「真的太準了」、「現在回頭看完全命中」、「從小教育真的很重要」，再度掀起狄鶯對兒子教育方式的討論。