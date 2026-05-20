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▲舒淇（右）與馮德倫從相識20年的好友昇華為夫妻，兩人於2016年結婚，感情穩定且維持相互獨立的相處模式。（圖／翻攝自SQ IG@sqwhat）

▲舒淇是享譽國際的傳奇影后，出道近30年，憑《最好的時光》、《刺客聶隱娘》及《千禧曼波》等經典作品紅遍全球。（圖／翻攝自舒淇臉書）

國際巨星舒淇在2016年和情纏多年的馮德倫閃婚，夫妻倆邁入第十年錫婚，感情穩定且甜蜜，不過舒淇近日受訪表示，馮德倫在她心中只排在第四順位，因為始終認為自己不需要依賴任何一個人，即便結婚也是一樣，與之對談的蔡康永聽完後以一句話總結舒淇的愛情觀，「有你真好，而不是沒有你不行」，讓影后聽得頻頻點頭。舒淇和蔡康永近日參加一場「時光與女性成長」的座談會，兩人聊到愛情觀，舒淇表示「我這個人沒有把感情放在頭兩位，第一是事業再來自己，後面才是朋友、感情」，蔡康永訝異地問「馮德倫不會覺得被忽視嗎」，她答：「他是最有安全感的那一個啊！」「我覺得真正會待在你旁邊的人是會支持你的，如果我要為了他而放棄什麼，他就不是一個對的人」，舒淇認為，人可以談戀愛，但是不要沉溺，還是要保有自我，這一點很重要，蔡康永聽了換句話說，「不要變成依賴」，贏得舒淇附和。舒淇補充，「這是很大的重點，哪怕你結婚了，你也不需要去依賴一個人，因為生活會很枯燥」，蔡康永聽完下結論，「我覺得一定是有你真好，而不是沒有你不行」，讓舒淇點頭如搗蒜。不少網友推崇舒淇和蔡康永的這段對話，「有你真好，而不是沒有你不行，蔡康永說這句話很浪漫」、「看到這句震驚的程度跟舒淇一樣」、「真的...不能認同再多了！這是一個對等的課題，有我你會安心，有你，我會開心，但沒有彼此的時候，我們依然都能更好」、「好喜歡舒淇，活成自己想要的模樣，通透且明亮」、「蔡康永真的很會講話！」