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▲《地下城の怪物先生》主要演員劉倩妏（左二起）、楊一展、周厚安、海兒與製片方人員等出席首映會。（圖／記者蘇詠智攝）

▲夏朧（左）在《地下城の怪物先生》穿上水手服與周厚安（右）一同打怪，被稱是導演洪昇揚的私心安排。（圖／殺戮天使電影提供）

導演有指示，如果票房破千萬，我就戴著『地下城の怪物先生』的怪物面具，裸上身露肌肉遊街。」笑稱要直接Cosplay成電 影中的怪物角色。他也當場點名周厚安一起加入，大秀好身材，全場氣氛瞬間嗨翻。



▲楊一展（右）首度兼任監製、主演電影《地下城の怪物先生》，和來自馬來西亞的劉倩妏（左）合作。（圖／記者蘇詠智攝）



楊一展監製、演出的電影《地下城の怪物先生》將於22日（週五）起全台上映，卻因投資方和導演洪昇揚在財務問題上隔空互槓，反而使得片子本身有點被掩蓋，今（20）日舉行首映會，楊一展和周厚安、海兒與劉倩妏等主要演員一同出席，他不再多提這糾紛，表示導演已在聲明中說清楚了，現在就是希望片子像生孩子一樣，能順順利利誕生。《地下城の怪物先生》確實像生小孩時碰到突發狀況，上片前夕導演洪昇揚與資方「地球防衛隊娛樂」林振宇、邱茂庭隔空互槓，資方稱洪昇揚取得各方資金、包含文策院「國發基金」的投資金額後，不向投資人說明資金用途、拒絕更新進度、帳目不透明，重大侵害投資人權益。製片方則站在與洪昇揚同一陣線，稱資方要求將文策院給予的資源，優先挪作投資方的個人回收與獲利，遭到拒絕後，資方就對劇組惡意抹黑、施壓，雙方各說各話。製片方還強調文策院對於糾紛早已知情，也拿出相關通訊證據，反擊資方的說法，稱文策院已主動聯繫雙方，要求盡速釐清資金糾紛與相關合約疑義。不過上映在即，製片方與投資方撕破臉，紛爭恐怕很難在短期內解決。對此楊一展在首映會上不再多談，提到是否因此改變未來再投入幕後工作的想法，他坦言一開始就是抱持學習的心態，就把這狀況也當是種學習，大家都想把事做好，其他就交給專業人士處理。《地下城の怪物先生》雖是華人影片，卻用了好幾張混血面孔，充滿「國際感」。星二代周厚安從這部電影的前導短片一路演到正片，提到在污水處理廠拍攝的場景極為特殊，氣味會殘留在身體裡，回家後仍能聞到沼氣，只能靠大蒜、烤焦食物等重口味的飲食來「解毒」。片中他與有法國血統的夏朧有吻戲，笑稱多數時間處在半昏迷狀態，反而靠夏朧在很辛苦的情況下完成，都是她來主導，自己只說了聲：「加油。」但這還不比早期拍攝這部片的前導短片那麼煎熬，那時對手是近來傳出懷孕喜訊的謝沛恩，彼此從小就認識，她就是像周厚安親妹妹的感覺，拍吻戲時只想快點結束，謝沛恩還覺得很噁心，周厚安只好說：「我知道，快點拍完，早死早超生。」漂亮的夏朧穿著水手服打怪，楊一展開玩笑稱那是洪昇揚的私慾，解釋他深受日本漫畫影響，視覺設計刻意加入制服這種強烈的符號。夏朧可以為戲在缺氧、骯髒環境下，把自己弄得髒兮兮還完成高強度動作戲，肢體的表現讓身兼監製的楊一展非常驚艷。談到拍攝期間的壓力與外界是否有來關心，楊一展表示，身邊朋友沒特別追問，反而是整個劇組內部互相打氣支持。對於票房的期許，楊一展笑道：「